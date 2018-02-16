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© АвтоВести

16 февр 2018 13:05

Дороги 3200

Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет

Счетная палата России обнаружила несколько сотен владельцев роскошных Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley, которые получали льготы на уплату транспортного налога.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на сессии инвестиционного форума в Сочи, рассказала, что в ряде регионов Россиия обнаружились владельцы роскошных Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley, которые получили льготу на сотни тысяч рублей по уплате транспортного налога, сообщает РИА "Новости".

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"За 2014-2015 годы в 46 субъектах РФ предоставлены льготы по транспортному налогу на легковые автомобили отдельным категориям налогоплательщиков — физических лиц без ограничения мощности транспортного средства", - сказала Голикова.

Среди таких льготников аудиторы обнаружили владельцев новых Rolls-Royce Ghost и Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan и Bentley Continental Flying. Автомобили принадлежали инвалидам второй группы, при этом находились в их собственности не более года. Суммы льгот, которые получил каждый из этих налогоплательщиков, составили от 111 до 173 тысяч рублей.

Всего за 2014 год 14,605 тысячи автомобилей попали под действие льгот, 877 из них относятся к категории роскошных. В 2015 году их количество, по данным Счетной палаты, увеличилось до 33,483 тысячи и 1,31 тысячи соответственно.

При этом из 46 регионов, предоставлявших льготы владельцам роскошных автомобилей, по словам Голиковой, 37 в 2014 году и 36 в 2015 году получали дотации из федерального бюджета. Общая сумма льгот по транспортному налогу в этих регионах, по данным Счетной палаты, составила 370,5 миллиона рублей за 2014 год и 1,034 миллиарда рублей за 2015 год. А по роскошным автомобилям льготы составили в сумме 51,1 миллиона рублей и 96,5 миллиона рублей соответственно.

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