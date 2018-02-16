Названы варианты Volkswagen Teramont для России

Подробности о Volkswagen Teramont для России появились в Одобрение типа транспортного средства в базе Росстандарта, сообщает "За рулем". Согласно этому документу, выданному российскому представительству Volkswagen, для России новый большой кроссовер заявлена в пяти-, шести- и семиместном исполнении. При этом в пятиместном исполнении Teramont будет доступен только в нашей стране.

Есть в ОТТС и данные по агрегатной гамме для российского рынка. К нам будут поставляться только полноприводные Teramont с двумя бензиновыми моторами. Это 3,6-литровый атмосферный V6 в 280 л.с. и 2-литровая "турбочетверка" на 220 л.с. Оба мотора - только в паре с 8-ступенчатым автоматом.

В списке опций - электронная блокировка дифференциала, адапативный круиз-контроль, системы удержания в полосе и экстренного торможения перед препятствием спереди, система мониторинга "слепых" зон, автопарковщик, камера заднего вида, навигация, люк, сигнализация и т.д.

Старт российских продаж Teramont представители марки VW анонсировали на конец весны 2018 года. Цены пока не названы, но уже понятно, что кроссовер будет дешевле нового поколения Touareg. Также ранее пресс-служба VW официально сообщила, что и Teramont, и новый "Туарег" будут представлены на Московском автосалоне в конце августа.