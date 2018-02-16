В России Lamborghini впервые обогнали по продажам Ferrari

В 2017 году в России продан 31 новый спорткар Lamborghini и 29 - Ferrari. И впервые Lamborghini смогла опередить в России по продажам своего извечного конкурента в лице Ferrari, сообщает "Автостат".

При этом продажи новых Lamborghini в нашей стране в 2017 года выросли на 24%. Из 31 проданной машины две трети - это суперкар Huracan (21 штука). Оставшиеся 10 единиц – Aventador. Больше всего автомобилей Lamborghini было куплено жителями Москвы и Подмосковья (20 штук). В Санкт-Петербурге продано 6 таких машин, в Краснодарском крае – 3. По одному экземпляру отправилось во Владимирскую и Вологодскую области.

Продажи новых Ferrari в 2017 году, наоборот, сократились на 9% и составили 29 штук. Основная доля продаж пришлась на полноприводную модель GTC4 Lusso (11 штук) и купе Ferrari 488 (9 штук). Продажи остальных моделей марки составила от 1 до 3 экземпляров.

В Москве и области проданы 19 машин, две - в Пермском края. В восьми регионах продали по одному новому Ferrari (Санкт-Петербург, Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Калужская области).