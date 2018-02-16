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© Lamborghini

16 февр 2018 11:01

Аналитика 214

В России Lamborghini впервые обогнали по продажам Ferrari

Аналитики подвели итог противостояния Lamborghini и Ferrari по продажам на российском рынке в 2017 году, и назвали, кто, куда и сколько машин реализовал.

В 2017 году в России продан 31 новый спорткар Lamborghini и 29 - Ferrari. И впервые Lamborghini смогла опередить в России по продажам своего извечного конкурента в лице Ferrari, сообщает "Автостат".

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При этом продажи новых Lamborghini в нашей стране в 2017 года выросли на 24%. Из 31 проданной машины две трети - это суперкар Huracan (21 штука). Оставшиеся 10 единиц – Aventador. Больше всего автомобилей Lamborghini было куплено жителями Москвы и Подмосковья (20 штук). В Санкт-Петербурге продано 6 таких машин, в Краснодарском крае – 3. По одному экземпляру отправилось во Владимирскую и Вологодскую области.

Продажи новых Ferrari в 2017 году, наоборот, сократились на 9% и составили 29 штук. Основная доля продаж пришлась на полноприводную модель GTC4 Lusso (11 штук) и купе Ferrari 488 (9 штук). Продажи остальных моделей марки составила от 1 до 3 экземпляров.

В Москве и области проданы 19 машин, две - в  Пермском края. В восьми регионах продали по одному новому Ferrari (Санкт-Петербург, Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Калужская области).

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