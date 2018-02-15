В России ужесточили правила прохождения техосмотра

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства РФ от 12 февраля 2018 года, которое ужесточает технические требования к автомобилю при прохождении техосмотра.

Отныне автовладельцу не выдадут диагностическую карту, если рассеиватели внешних световых приборов на автомобиле повреждены или загрязнены, а также при наличии на них различных пленок (в том числе бесцветных), а также окрашенных оптических элементов. По сути, новый порядок ставит вне закона различный тюнинг штатной оптики - и даже нанесение защитной "бронепленки"



Техосмотр не будет пройден и в том случае, если в рулевом механизме будут обнаружены дефекты, следы повреждений или деформации. Не допускаются неисправности усилителя руля, а также подтекание рабочей жидкости в гидросистеме.



Еще один важный пункт касается зимних шин. Отныне, если автомобиль обут в шипованную резину, то такой тип покрышек должен обязательно использоваться на всех осях и всех колесах.



Отдельное внимание в постановлении правительства РФ уделяется работе штатных стеклоочистителей и стеклоомывателей, которые должны быть полностью исправны и соответствовать заводской конструкции. И уж тем более техосмотр не выдадут при элементарном отсутствии "дворников", а также в случае отсутствия форсунок омывателей фар, если таковые были предусмотрены комплектацией автомобиля и заводом-изготовителем.



Вдобавок все транспортные средства при прохождении ТО теперь в обязательном порядке должны быть укомплектованы не только огнетушителем и знаком аварийной остановки, но и медицинской аптечкой. Раньше необходимость иметь аптечку регламентировали только ПДД, а во время техосмотра она была необязательной.



В конце концов, законом запрещается внесение любых изменений в заводскую конструкцию автомобиля, которые не были одобрены надзорными органами и зарегистрированы в установленном порядке.