Стартовали российские продажи обновленного Chevrolet Tahoe

Пресс-служба российского офиса General Motors объявила о старте продаж обновленного внедорожника Chevrolet Tahoe, который был доработан вслед за соплатформенным Escalade. Флагман 2018 модельного года получил модернизированный мотор 6,2 л V8 семейства Ecotec, который развивает 426 л.с. вместо прежних 409 л.с.

Причем, в паре с нижневальным V8 теперь работает новый 8-ступенчатый автомат Hydra-Matic 6L80 с возможностью ручного переключения скоростей, пришедший на смену "шестиступке". Система деактивации четырех цилиндров из восьми при частичных нагрузках все еще присутствует. Правда, заявленный производителем расход топлива в комбинированном цикле не изменился и по-прежнему составляет 13,4 л.



Обновленный Tahoe получил "реконфигурируемую" приборную панель взамен старого щитка с аналоговыми приборами. В новой комбинации по-прежнему имеются "колодцы" спидометра и тахометра, которые "обтекает" настраиваемый цифровой дисплей. В пару к уже имеющейся медиасистеме MyLink прописали обновленный развлекательный комплекс для пассажиров с DVD-плеером.



Цветовая палитра Chevrolet Tahoe стала чуть более разнообразной за счет появления трех новых окрасов - темно-синего Blue Velvet, бежевого Pepperdust и темно-коричневого Sable Brown.

Стоимость обновленного "Тахо" в базовой комплектации LE составляет от 3 450 000 рублей, в средней LT - от 4 150 000 рублей, а топовой Premier - от 4 650 000 рублей. Интересно, что внедорожники 2018 модельного года поставляются к нам из США, в то время как дореформенные машины собирались на белорусском "Юнисоне".