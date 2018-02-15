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© Chevrolet

15 февр 2018 19:29

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Стартовали российские продажи обновленного Chevrolet Tahoe

Флагманский внедорожник марки Chevrolet слегка модернизировали как технически, так и в плане оснащения. Причем, обновленные "Тахо" пока что завозят на российский рынок прямиком из США.

Пресс-служба российского офиса General Motors объявила о старте продаж обновленного внедорожника Chevrolet Tahoe, который был доработан вслед за соплатформенным Escalade. Флагман 2018 модельного года получил модернизированный мотор 6,2 л V8 семейства Ecotec, который развивает 426 л.с. вместо прежних 409 л.с.

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Причем, в паре с нижневальным V8 теперь работает новый 8-ступенчатый автомат Hydra-Matic 6L80 с возможностью ручного переключения скоростей, пришедший на смену "шестиступке". Система деактивации четырех цилиндров из восьми при частичных нагрузках все еще присутствует. Правда, заявленный производителем расход топлива в комбинированном цикле не изменился и по-прежнему составляет 13,4 л.

Обновленный Tahoe получил "реконфигурируемую" приборную панель взамен старого щитка с аналоговыми приборами. В новой комбинации по-прежнему имеются "колодцы" спидометра и тахометра, которые "обтекает" настраиваемый цифровой дисплей. В пару к уже имеющейся медиасистеме MyLink прописали обновленный развлекательный комплекс для пассажиров с DVD-плеером.

Цветовая палитра Chevrolet Tahoe стала чуть более разнообразной за счет появления трех новых окрасов - темно-синего Blue Velvet, бежевого Pepperdust и темно-коричневого Sable Brown.

Стоимость обновленного "Тахо" в базовой комплектации LE составляет от 3 450 000 рублей, в средней LT - от 4 150 000 рублей, а топовой Premier - от 4 650 000 рублей. Интересно, что внедорожники 2018 модельного года поставляются к нам из США, в то время как дореформенные машины собирались на белорусском "Юнисоне".

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