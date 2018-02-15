В BMW определились с регионом для строительства завода в России

О планах немецкого концерна BMW Group по возведению собственной производственной площадки в России было известно давно, однако выбор подходящего региона оказался затяжным процессом. В итоге баварцы все же выбрали для строительства предприятия Калининградскую область. Об этом "Ведомостям" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Проект по производству автомобилей BMW будет реализован в рамках специнвестконтракта, параметры которого сейчас согласуются Минпромторгом России и правительством Калининградской области", - пояснил глава ведомства.



В данный момент производитель подбирает соответствующую площадку под строительство завода. Приоритетным вариантом называется участок в индустриальном парке "Храброво". Процесс возведения завода займет ориентировочно 2-2,5 года. Автомобили BMW будут выпускаться в России методом полного цикла, включая окраску и сварку кузовов.

Отметим, что именно в Калининграде российское подразделение марки BMW зарегистрировало дочернее предприятие под названием "БМВ Русланд Аутомотив". В списке видов деятельности этой "дочки" числятся производство легковых автомобилей, мотоциклов, кузовов, комплектующих для автотранспортных средств и так далее.



На сегодняшний день в Калининграде уже расположен завод "Автотор", который выпускает автомобили марки BMW в рамках СП ежегодным тиражом порядка 18 тысяч машин.