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Представлен новейший коммерческий минивен Citroen Berlingo

Компания "Ситроен" первой рассекретила свою версию коммерческого "каблучка" Berlingo нового поколения, у которого будут аналоги от Peugeot и Opel. "Берлинго" переехал на современную платформу и получил внешность в стиле новейших легковых "Ситроенов".

Абсолютно новый Citroen Berlingo стал первенцем среди будущих коммерческих близнецов концерна PSA. У марки Peugeot грядущий фургончик класса LCV будет назваться Partner, у недавно поглощенного французами Opel - Combo. Автомобиль действительно новый по всем фронтам - у него современная "тележка", экспрессивная внешность и совершенно иной интерьер.

Мировая премьера нового Citroen Berlingo состоится на мартовском автосалоне в Женеве, а европейские продажи стартуют во второй половине 2018 года. Как сообщили АвтоВестям официальные представители марки Citroen в России, сроки появления нового "Берлинго" на нашем рынке пока не утверждены. Вопрос находится на стадии рассмотрения, и в нынешнем году новинку у нас точно ждать не стоит. На сегодняшний день в Калуге выпускается текущее поколение "каблучка", а "ситроеновцы" намерены сконцентрироваться на запуске локального производства более крупных фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

Новый "Берлинго", равно как и остальные модели, переехал на адаптированную под него легковую платформу EMP2, которая лежит в основе целой россыпи кроссоверов концерна - от C4 Cactus и DS 7 Crossback до Peugeot 5008. У коммерческого вэна нового поколения значительно укорочен передний свес и увеличена площадь ветрового стекла, передняя часть оформлена в стиле самых последних "Ситроенов", а на боковинах присутствуют уже ставшие фамильной чертой защитные накладки Air Bump.

В интерьере появилась совершенно иная передняя панель с современной архитектурой и отдельно стоящим планшетом медиасистемы, которая поддерживает интерфейсы MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. "Берлинго" получил рулевое колесо иного дизайна, а также более стильное оформление элементов обивки салона. 

Новый "Берлинго" будет представлен сразу в нескольких конфигурациях кузова - от стандартной 4,4-метровой версии М до удлиненного варианта XL, достигающего 4,75 м и предлагающего 7-местную конфигурацию в пассажирском варианте. Вдобавок салон имеет абсолютно ровный пол и рекордную, по утверждению производителя, грузовместимость в своем классе, поскольку объем грузового отделения вырос аж на 100 л по сравнению с предыдущим поколением. По салону рассредоточены 28 мест для хранения мелочевки общим объемом 188 л, включая потолочную секцию Modutop.

Линейка двигателей будет включать в себя бензиновые трехцилиндровые турбомоторы 1,2 л Puretech мощностью 110 и 130 л.с., а также турбодизели 1,6 л HDi на 75, 100 и 130 л.с.. В зависимости от версии Berlingo может быть оснащен 6-ступенчатой механической КП или новой 8-скоростной АКП.

Разумеется, предложат для "Берлинго" и целый комплекс систем безопасности, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, слежения за разметкой и контроля за слепыми зонами, адаптивное освещение, помощник при старте на уклоне и систему Grip Control с 5 режимами езды по разным покрытиям. 

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