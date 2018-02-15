Volvo показала первый тизер новейшего V60 (и назвала дату премьеры)

Компания Volvo опубликовала видеотизер нового поколения "вагона" V60. Сюжетная линия ролика посвящена эволюции различных универсалов шведской марки, начиная с модели P1800 ES, а новинка появляется в нем лишь обрывочно.

Зато в официальном порядке известно, что первый показ "шестидесятки" состоится уже 21 февраля 2018 года в штаб-квартире Volvo, причем презентацию будут транслировать на странице производителя в Фейсбуке. А мировая публичная премьера состоится на автомобильной выставке в Женеве в начале марта.







Судя по коротким слайдам с отдельными фрагментами Volvo V60, новейший универсал в целом унаследует дизайн-код флагманской модели S90/V90 с характерной подоконной линией, широким длинным капотом и характерным "вольвовским" дизайном передней части и вертикальных задних фонарей.

Очевидно, что новейшее семейство S60/V60 построено на той же масштабируемой платформе SPA, которая уже лежит в основе модели S90 и кроссовера XC60. "Шестидесятка" будет энерговооружена 2-литровыми бензиновыми и дизельными "четверками" Drive-E, а на вершине линейки появится гибридный вариант мощностью около 400 л.с.



Вслед за универсалом Volvo V60 должны последовать седан S60 и кросс-вагон V60 Cross Country, однако о сроках появления этих моделей пока ничего не сообщается. График выхода новинок Volvo на российский рынок в 2018 году не включает в себя новую "шестидесятку", так что дебют нового поколения в России, скорее всего, состоится в 2019 году.