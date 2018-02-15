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© Geely

15 февр 2018 13:25

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Добротный китайский кроссовер Geely: названы сроки продаж в России

Компания Geely готовится к запуску российских продаж нового для нас кроссовера Atlas - одной из самых удачных моделей из Китая. Автомобиль будет представлен сразу в шести комбинациях с двумя бензиновыми двигателями.

Российское представительство марки Geely возлагает большие надежды на новый среднеразмерный кроссовер Atlas, который способен конкурировать с самыми популярными моделями класса SUV - вроде Kia Sportage и Toyota RAV-4. Официальный старт продаж состоится уже в конце февраля 2018 года. У нас будут продаваться "Атласы" белорусской сборки, которые выпускаются на заводе "Белджи". 

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Рублевые цены раскроют ближе к старту продаж. По информации АвтоВестей", стоимость топовых версий с богатым оснащением составит менее 1,5 млн рублей, что сделает Geely Atlas одним из самых привлекательных предложений в своем классе. 

На первой волне продаж новинка будет представлена в России с двумя бензиновыми двигателями. Базовым станет 2,0-литровый агрегат мощностью 139 л.с. (191 Нм), который сочетается с передним приводом и механической КП. Двигатель второго уровня - это 2,4 л на 149 л.с. (225 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом DSI. Этот мотор будет доступен в комбинации с полноприводной трансмиссией.

В перспективе на рынок должна выйти и наиболее мощная версия с турбомотором 1,8 л мощностью 160 л.с., однако конкретные сроки вывода топового "Атласа" пока не сообщаются. Новый Geely Atlas будет доступен в 3 комплектациях и 6 возможных сочетаниях оснащения, двигателя и трансмиссии.

Список оборудования "Атласа" будет очень обширным. К примеру, уже в базовой версии предложат подогрев передних сидений, бесключевой доступ и запуск двигателя, климат-контроль и многое другое. Для "Атласа" будут доступны современная медиасистема, целый комплекс систем безопасности, камера заднего вида и масса других опций.

Отметим, что этот вседорожник с дизайном от команды Питера Хорбери и современной технической начинкой занимает лидирующие позиции по продажам на автомобильном рынке Китая. АвтоВести уже успели познакомиться с этой новинкой и вскоре расскажут о ней во всех подробностях.

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