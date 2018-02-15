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© Nissan

15 февр 2018 11:05

Новинки 1098

Компания Nissan подняла рублевые цены на Juke и Qashqai

В начале 2018 года автопроизводители начали массово корректировать цены на автомобили в сторону повышения, и компания Nissan тоже не смогла обойти этот тренд. Подорожание затронуло сразу два компактных кроссовера.

В российском подразделении марки Nissan с 1 февраля повысили стоимость паркетников Juke и Qashqai 2018 года выпуска, отмечают в "Автостате" по итогу мониторинга цен на новые автомобили. В результате маленький Juke прибавил в цене 12-13 тысяч рублей, а более крупный Qashqai - сразу 31 тысячу рублей.

Начальная стоимость Nissan Juke в комплектации SE с 1,6-литровым двигателем на 117 л.с. и вариатором CVT теперь составляет 1 119 000 рублей, что на 12 000 рублей больше прежнего ценника. Все остальные модификации подорожали на 13 000 рублей, а топовый "Джук" оценивается в 1 301 000 рублей. На экземпляры 2017 года производства действуют скидки.

Недавно в России подорожали два "Фольксвагена", две "Шкоды" и еще один бюджетный "Форд".

Популярный в России "Кашкай" стал дороже на 31 000 рублей во всех имеющихся комплектациях. Таким образом, наиболее доступный паркетник с двигателем 1,2 л турбо (115 л.с.), механической КП и передним приводом в исполнении ХЕ теперь стоит 1 204 000 рублей, а наиболее дорогой и оснащенный вариант LE Sport с 2-литровым мотором, 4х4 и CVT - 1 800 000 рублей.

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