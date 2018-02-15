В России начали продавать "спортивные" фургоны Mercedes-Benz

В официальном конфигураторе коммерческего малотоннажника семейства Mercedes-Benz Vito для России появился новый стайлинг-пакет под названием Vito Line Sport. Он включает в себя внешние, интерьерные и технические доработки в "спортивной" стилистике. Оснастить заводским тюнингом можно как закрытый фургон, так и грузопассажирскую версию Mixto и пассажирскую Vito Tourer с полной массой 2,8 т, 3,05 т и 3,2 т.

Пакет Line Sport обойдется покупателю в дополнительные 242,1 тысячи рублей и более - в зависимости от исходной модификации. Особенностью "спортивных" Vito стали матовые черные или серые полосы на капоте и боковинах кузова, окрашенные в цвет кузова бамперы и пороги, атермальное и тонированное остекление, хромированная решетка радиатора и багажные рейлинги на крыше. Дополняют спортивный образ 18-дюймовые колесные диски, размер которых за доплату можно увеличить до 19 дюймов.



В интерьере Vito с заводским стайлинг-пакетом отличается сиденьями из искусственной кожи черного цвета, кожаной обивкой руля и рычага КП, велюровыми ковриками и хромированными элементами декора. "Спортивные" Vito также оснащаются более жесткой подвеской по сравнению с базовой моделью.



Отметим, что начальная стоимость фургона Mercedes-Benz Vito в России составляет от 1 799 000 рублей, грузопассажирского Mixto c частичным остеклением и вторым рядом кресел и чистого "пассажира" Tourer - от 2 070 999 рублей.