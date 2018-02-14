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© Ford

14 февр 2018 17:20

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Компания Ford продала в России первую партию битопливных "Фокусов"

Специалисты российского подразделения Ford разработали модификацию Ford Focus, способную "питаться" как бензином, так и сжатым природным газом. Модификация была представлена в рамках коллегии Министерства транспорта Республики Татарстан, а правительство республики закупило первую партию таких машин.

Правительство Республики Татарстан закупило опытную партию из шести битопливных "Фокусов". Ожидается, что новая версия модели заинтересует коммерческие и государственные структуры, которые пополнят такими машинами свои автопарки.

Lada Largus тоже перейдет на газ.

Ford Focus CNG оснащается двигателем объемом 1,6 л, адаптированным российскими специалистами под работу не только на бензине, но и на природном газе (92-98% метана). Заявлено, что автомобили отличаются увеличенным запасом хода, они более экологичны и экономичны, а ресурс у двигателя - больше, поскольку метан при сгорании не образует отложений в топливной системе и не уничтожает масляную пленку на стенках цилиндров.

Кроме того, метан нетоксичен и быстро растворяется в атмосфере при утечке, не создавая взрывоопасных соединений на открытом воздухе. Выброс вредных веществ в атмосферу у работающего на природном газе двигателя в 2-3 раза меньше чем у бензинового двигателя аналогичного объема. При незначительном снижении динамики автомобиля переход на природный газ обеспечивает существенный экономический эффект, так как метановое топливо стоит в 2-3 раза дешевле бензина (в зависимости от региона).

Для того, чтобы перевести двигатель "Фокуса" на метановую "диету", специалисты российского центра исследований и разработок Ford Sollers модифицировали клапана, седла клапанов и свечи зажигания. Дополнительно к штатному бензобаку объемом 55 л в Ford Focus CNG установлен баллон для сжатого газа объемом 80 л позади спинок задних сидений.

Возможность использования газового топлива увеличила запас хода Ford Focus CNG приблизительно на 300 км по сравнению с бензиновой версией. Таким образом, общий запас хода у автомобиля при использовании обоих видов топлива составляет около 1000 км.

Переключение на газовое топливо после запуска мотора осуществляется автоматически (если выбран режим "Газ") или вручную, при истощении запаса газа аппаратура автоматически подключает подачу бензина. На пульте управления топливным оборудованием в салоне имеются световые индикаторы, сигнализирующие о запасе газа (100%, 75%, 50% и 25%). При запасе хода на газе в 30 км индикатор начинает мигать, при полностью пустом газовом баллоне издается прерывистый звуковой сигнал.

Гарантия на газобалонное оборудование составляет 24 месяца без ограничения пробега, на остальные узлы и кузов Ford Sollers предоставил такую же гарантию, как на стандартный Ford Focus.

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