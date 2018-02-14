Mercedes-Benz обновил модель C-Class

Изменения в дизайне пройдут по стандартной программе: седан и универсал получат новые бамперы и новый световой рисунок задних фонарей, несколько новых цветов кузова и несколько новых вариантов колесных дисков. Фары головного света обзаведутся новыми светодиодами: каждая фара получит 84 отдельных диодных элемента.

Заметно расширится список доступных для модели опций: например, C-Class получит сенсорные кнопки на рулевом колесе, как на моделях S- и E- классов. Они управляют мильтимедийной системой (которая, кстати, тоже будет новой) и цифровой приборной панелью, которая будет доступна для C-Class в качестве опции.



Также в числе новых опций значится новая система полуавтономного управления с более дальнобойными радарами от все того же E-Class. Не обойдут вниманием и мотор: базовый 2-литровый бензиновый агрегат слегка "освежат", добавив немного больше мощности.



Вместе с обновленной "цешкой" на стенде Mercedes-Benz в Женеве дебютирует и совершенно новая модель от AMG - четырехдверка GT. Сейчас компания завершает последний этап дорожных испытаний новинки. Ожидается, что будущий Mercedes-AMG GT4 получит гибридную силовую установку, во главе которой встанет 4-литровый V8. Суммарная мощность гибрида составит порядка 800 лошадиных сил.