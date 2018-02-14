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© Mercedes-Benz

14 февр 2018 16:00

Новинки 1790

Mercedes-Benz обновил модель C-Class

На автосалоне в Женеве в начале марта компания представит обновленные версии седана и универсала C-Class. В ходе рестайлинга "цешка" слегка обновится внешне, а также получит ряд новых опций, которые приблизят ее к старшим моделям легкового семейства.

Изменения в дизайне пройдут по стандартной программе: седан и универсал получат новые бамперы и новый световой рисунок задних фонарей, несколько новых цветов кузова и несколько новых вариантов колесных дисков. Фары головного света обзаведутся новыми светодиодами: каждая фара получит 84 отдельных диодных элемента.

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Заметно расширится список доступных для модели опций: например, C-Class получит сенсорные кнопки на рулевом колесе, как на моделях S- и E- классов. Они управляют мильтимедийной системой (которая, кстати, тоже будет новой) и цифровой приборной панелью, которая будет доступна для C-Class в качестве опции.

Также в числе новых опций значится новая система полуавтономного управления с более дальнобойными радарами от все того же E-Class. Не обойдут вниманием и мотор: базовый 2-литровый бензиновый агрегат слегка "освежат", добавив немного больше мощности.

Вместе с обновленной "цешкой" на стенде Mercedes-Benz в Женеве дебютирует и совершенно новая модель от AMG - четырехдверка GT. Сейчас компания завершает последний этап дорожных испытаний новинки. Ожидается, что будущий Mercedes-AMG GT4 получит гибридную силовую установку, во главе которой встанет 4-литровый V8. Суммарная мощность гибрида составит порядка 800 лошадиных сил.

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