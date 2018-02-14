Тульские гаишники защитят пешеходов при помощи пакетов

В ходе заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Тульской области госавтоинспекция представила специально изготовленные светоотражающие пакеты с надписью "Тула, засветись!" Надпись выполнена светоотражающей краской, которая бликует в момент попадания на нее света.

Такая необычная идея предложена в рамках "популяризации светоотражателей среди населения города и области" и должна сработать как превентивная мера для снижения числа ДТП с участием пешеходов, особенно в темное время суток. Такие пакеты планируется распространять через сетевые магазины, идею уже поддержал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, сообщает областная ГИБДД.



Кстати, правительственное постановление от декабря прошлого года обязывает "светоотражаться" не только пешеходов, но и водителей: одежду со световозвращающими элементами необходимо надевать в темное время суток в случае выхода из автомобиля при ДТП или вынужденной остановке вне населенного пункта.



Как говорится в пояснительной записке к документу, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток произошло более 7,5 тысячи наездов на пешеходов (что на 10,2% меньше, чем в прошлом году). По мнению кабмина, снижение случаев наезда на пешеходов в темное время суток обусловлено тем, что пешеходам ранее было предписано при переходе проезжей части иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.



Пешеходов обязали носить светоотражающую одежду в темное время суток еще в 2014 году, хотя в силу эти изменения вступили заметно позже - с 1 июля 2015 года. Штраф за отсутствие световозвращающих элементов на одежде составляет 500 рублей.