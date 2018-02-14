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© Mercedes-Benz

14 февр 2018 13:31

Автопром 129

В России из-за подушек безопасности отзывают Mercedes-Benz V-Class

Немецкий автопроизводитель запустил в России отзывную кампанию, которая коснется моделей V-Class\Vito. Причина - в подушках безопасности водителя: выявлен риск их неожиданного срабатывания из-за электростатического разряда.

Производитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно найти и список VIN-номеров автомобилей, попавших под отзыв. Согласно данным Росстандарта, под отзыв попадают 1 480 экземпляров Mercedes-Benz V-Class/Vito, которые были реализованы в России с 2014 по 2015 годы.

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Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда.

К счастью, о повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путем предупреждающего сообщения на панели приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности.

В ходе отзыва на автомобилях рулевой вал будет дооборудован электрической перемычкой, специалисты также проверят предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки. О необходимости заехать на ремонт владельцам попавших под отзыв автомобилей сообщат дилеры. Хотя приглашения можно и не ждать, а изучить опубликованный на сайте Росстандарта перечень VIN-номеров и при необходимости записаться на ремонт. Все работы будут производиться бесплатно для владельцев.

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