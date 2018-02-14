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© BMW

14 февр 2018 12:20

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Новое поколение BMW X4 представлено официально

Баварский автопроизводитель официально рассекретил новое поколение "купеобразного" кроссовера BMW X4, публичный дебют которого запланирован на автосалон в Женеве в начале марта. Кроссовер стал крупнее и легче и получил сразу две "заряженные" модификации.

В новом поколении BMW X4 слега раздался в размерах - его длина выросла на 81 мм (до 4 752 мм), на 37 мм увеличилась колесная база, а багажник стал просторнее: 525 литров (+25л) номинально и 1430 литров(+30л) при сложенных сиденьях заднего ряда.

Несмотря на увеличившиеся размеры, кроссовер сбросил вес - до 50 килограммов в зависимости от модификации. Этого добились благодаря увеличению доли деталей из алюминия и легких сплавов в конструкции, что заодно позволило сделать кузов жестче.

BMW определилась с датой дебюта новейшего кроссовера.

В списках оснащения BMW X4 значатся адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, новая мультимедийная система с большим дисплеем и управлением жестами, камеры кругового обзора. Не обойдется и без панорамной крыши, проекционного дисплея, кресел с вентиляцией и многого другого.

Для BMW X4 предложат два бензиновых турбомотора объемом 2 литра в вариантах мощности 184 и 252 л.с., дизельные моторы того же объема будут выдавать 190 и 231 л.с.. Будет и старшая модификация на тяжелом топливе: 3-литровый 265-сильный двигатель. Все эти двигатели работают в компании с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом xDrive.

Интересно, что у BMW X4 будет сразу две версии M Performance: бензиновая M40i и дизельная M40d. Первый вариант получит 3-литровый турбомотор мощностью 360 л.с., способный разогнать автомобиль до первой сотни за 4,8 секунды. Дизельная "эмка" получит 3-литровый мотор мощностью 326 л.с. с крутящим моментом 680 Нм. Разгон до первой сотни у такой модификации займет 4,9 секунды.

Дебют кроссовера состоится на автосалоне в Женеве, старт продаж - вскоре после премьеры. До России новый BMW X4 доберется летом.

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