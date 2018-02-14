Subaru покажет в Женеве новый универсал

Никаких подробностей о новом прототипе компания не раскрывает, обещая рассказать все шестого марта в день премьеры на автосалоне в Женеве. Пока что можно довольствоваться только одним не слишком информативным тизером, который в общих чертах демонстрирует дизайн задней части автомобиля.

Семейство прототипов Viziv компания развивает на протяжении последних нескольких лет. В него входят кроссоверы и спортседаны, последним из которых стал прототип Viziv Performance - возможный предвестник следующего Subaru WRX.



Весьма вероятно, что новый прототип Viziv Tourer получит комплекс водительских ассистентов EyeSight, который приблизит Subaru к созданию полностью автономного транспорта. Сама по себе модель вполне может оказаться прототипом следующего поколения Subaru Levorg, семейного универсала, который с 2014 года продается на некоторых мировых рынках.



Levorg оснащается оппозитными моторами объемом 1,6 и 2 литра мощностью 170 и 300 л.с. соответственно. За комфортабельность универсала отвечает широкий список дополнительного оборудования. Например, на родине Levorg доступен со светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, раздельным климат-контролем, мультимедийной системой с 4 портами USB (два из них – для задних пассажиров) и прочими подобными опциями.