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© Subaru

14 февр 2018 11:16

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Subaru покажет в Женеве новый универсал

Компания Subaru анонсировала мировую премьеру нового прототипа из семейства Subaru Vision for Innovation (Viziv). На этот раз концепт предстанет в формате семейного универсала Tourer и, по всей видимости, покажет будущее серийного универсала Subaru Levorg.

Никаких подробностей о новом прототипе компания не раскрывает, обещая рассказать все шестого марта в день премьеры на автосалоне в Женеве. Пока что можно довольствоваться только одним не слишком информативным тизером, который в общих чертах демонстрирует дизайн задней части автомобиля.

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Семейство прототипов Viziv компания развивает на протяжении последних нескольких лет. В него входят кроссоверы и спортседаны, последним из которых стал прототип Viziv Performance - возможный предвестник следующего Subaru WRX.

Весьма вероятно, что новый прототип Viziv Tourer получит комплекс водительских ассистентов EyeSight, который приблизит Subaru к созданию полностью автономного транспорта. Сама по себе модель вполне может оказаться прототипом следующего поколения Subaru Levorg, семейного универсала, который с 2014 года продается на некоторых мировых рынках.

Levorg оснащается оппозитными моторами объемом 1,6 и 2 литра мощностью 170 и 300 л.с. соответственно. За комфортабельность универсала отвечает широкий список дополнительного оборудования. Например, на родине Levorg доступен со светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа, раздельным климат-контролем, мультимедийной системой с 4 портами USB (два из них – для задних пассажиров) и прочими подобными опциями.  

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