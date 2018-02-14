Названы самые ликвидные автомобили российского рынка

Исследование проводилось экспертами компаний "Правильная цена" и "Автостат Инфо". Аналитики изучили данные о ценах на новые автомобили 2014 года выпуска и сравнили их со стоимостью тех же моделей в 2017 году. В анализе участвовали 43 автомобильные марки, более 370 моделей и около 1700 модификаций машин с пробегом. Автомобили были разделены на массовый и премиальный сегменты, в которых дополнительно были распределены на группы.

В массовый сегмент попали 28 автомобильных марок, 241 модель и 1050 модификаций. Абсолютным лидером по количеству высоких мест в этом сегменте (сразу семь мест в рейтинге) стала Toyota, второе место разделили марки Mazda и Kia (по три места в рейтинге), а на третьем месте оказались Ford и Mitsubishi (по два места).



Самым ликвидным автомобилем рынка стал пикап Toyota Hilux, остаточная стоимость которого за три года даже выросла и составила 103,2% от первоначальной цены. В число победителей в разных классах массового сегмента также вошли Kia Rio (малый класс, 90,4% остаточной стоимости), Mazda 3 (гольф-класс, 96,1%), Mazda 6 (средний класс, 94,4%), Toyota Camry (бизнес-класс, 87,8%), Seat Alhambra (класс минивэнов, 88,3%), Mazda CX-5 (компактные SUV, 97,1%), Toyota Highlander (среднеразмерные SUV, 100,9%), Toyota Land Cruiser (большие SUV, 87,4%).



Автомобили премиального сегмента были разделены на семь классов. По количеству мест во всех классах лидирует Mercedes-Benz (7 позиций в рейтинге). Еще 4 места - у Volvo, по три номинации собрали Lexus и Porsche, а еще по две — BMW и Audi. Среди моделей премиальной категории абсолютным лидером по ликвидности стал компактный кроссовер Porsche Macan, сохранивший 100,1% от своего ценника, зафиксированного в 2014 году.



Самыми ликвидными моделями в разных классах также стали: в гольф-классе - Mercedes-Benz A-Класса (модель сохранила 91,4% от своей стоимости), в среднем классе — Volvo S60 (85,9%), в бизнес-классе — Volvo XC70 (91,6%), в классе компактных SUV — Porsche Macan (100,1%), в классе средних SUV — Porsche Cayenne (92,7%),в классе больших SUV — Mercedes-Benz GL-Класса (90,4%), в классе "люкс" — Mercedes-Benz S-Класса Long (78,9%).