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© АвтоВести

13 февр 2018 18:01

Аналитика 46

В 2018 году России вновь выросли продажи подержанных автомобилей

Российские продажи новых автомобилей в январе выросли сразу на треть. Но деньги на новые машины по-прежнему есть не у всех, поэтому и вторичный рынок не спешит "сдуваться", показывая в январе заметный рост.

За январь 2018 года продажи автомобилей с пробегом в России составили 337,1 тыс. единиц, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Первое место на "вторичке"  по-прежнему остается за "Ладами", которые занимают 26% (88,6 тыс. штук, + 4%) от общего объема продаж, подсчитал "Автостат".

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Второе место занимает Toyota, чей показатель составил 37,2 тыс. экземпляров (+0,6%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (18,5 тыс. шт.; +10,7%).

Градация же по моделям выглядит так. Лидерство сохраняет хэтчбек ВАЗ-2114, объем вторичного рынка которого в январе нынешнего года составил 9,9 тыс. единиц, что на 3,2% больше результата годичной давности.

На второй позиции в модельном рейтинге находится Ford Focus (8,5 тыс. шт.; +8,3), который в очередной раз стал лучшим среди иномарок с пробегом.

В тройке лидеров оказался и седан ВАЗ-2107 с показателем 7,8 тыс. автомобилей (-0,2%).

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