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© Екатерина Рзянина

13 февр 2018 17:03

Дороги 206

Суд разрешил гаишникам тормозить машины вне постов ДПС

Новый регламент МВД, вступивший в силу в октябре 2017 года, разрешил сотрудникам ГИБДД останавливать машины для проверки вне стационарных постов. И Верховный суд признал законным это право в ответ на судебный иск жителя Перми.

Иск ранее подал в Верховный суд юрист из Перми Константин Рудаков, сообщает "Коммерсант". Рудаков оспорил пункт 84.13 регламента по надзору за дорожным движением (утвержден приказом МВД №664), где сказано, что инспектор имеет право остановить автомобиль для проверки документов водителя даже в том случае, если нарушения ПДД выявлено не было.

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По мнению Рудакова, эта норма ограничивает права и свободы граждан, так как противоречит статье 56 Конституции, в которой сказано, что отдельные ограничения прав могут быть введены "в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан" и только федеральным законом. Кроме того, юрист считает, что остановка машины инспектором, по сути, приравнивается к задержанию граждан, что регулируется статьей 27.3 КоАП.

Рудаков также считает, что остановка машин без повода приводит к злоупотреблениям, провоцирует рост коррупции, так как "инспектор может остановить машину только ради остановки или с целью поиска чего-то, к чему можно прицепиться". А незапланированная остановка вынуждает водителя наверстывать упущенное время, превышая скорость, что провоцирует аварийность.

Тем не менее, суд Рудакова не поддержал и оставил за сотрудниками ГИБДД право тормозить машины для проверки вне постов. Также в ходе слушаний выяснилось, что в большей части субъектов РФ не осталось вообще ни одного стационарного поста ГИБДД, и полицейским в противном случае просто негде будет тормозить машины. Так, в России всего 78 постов ДПС, большая часть из них расположена в ЦФО. В 54 субъектах федерации не осталось вообще ни одного поста, в 2011–2017 годах их было закрыло более 280.

Представитель МВД Сергей Кайперт также заявил об "ошибочном толковании" документа. По его словам, право инспекторов останавливать авто для проверки документов заложено в ст. 13 закона "О полиции" и регламент принимался для реализации этих полномочий. Сам факт остановки машины не нарушает и не ограничивает права водителей, отметил господин Кайперт, и не имеет ничего общего с процедурой административного задержания.

В ходе слушаний судья Юрий Иваненко также поинтересовался, каким образом инспектор выбирает в потоке авто для проверки. "На интуитивном уровне, произвольно, на усмотрение сотрудника", - пояснил представитель МВД Сергей  Стригин. Его коллега Сергей Чушкин добавил, что внимание инспектора может привлечь, к примеру, "хаотическое и дерганое движение" автомобиля, который при этом ПДД не нарушает.

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