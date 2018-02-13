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© Rolls-Royce
Новинки

Rolls-Royce подтвердил имя своего первого вседорожника, которое и так все знали

Rolls-Royce официально раскрыл имя первого кроссовера марки, которое на слуху все те несколько лет, что компания занимается разработкой автомобиля. Британцы также сообщили, когда представят новинку.

Сюрприза не случилось: как и ожидалось, первый SUV от Rolls-Royce назовут Cullinan, в честь самого большого в мире алмаза в 3106 карат, который был найден в 1905 году в шахте на склонах южноафриканского горного хребта Магалисбург. В компании подтвердили, что представят машину в 2018 году. И расшедрились на несколько фотографий, где роскошный вседорожник хоть и в камуфляже, но показан на бездорожье, как бы намекая, что на нем можно съезжать с асфальта (хотя вряд ли кто-то будет это делать).

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Тестовые прототипы Cullinan ранее уже не раз попадались фотошпионам, в том числе и на Нюрбургринге. Традиционно один из самых известных треков в мире используется производителями для тестов и настройки шасси спорткаров и моделей, приближенных к ним. Однако, в Rolls-Royce и раньше заявляли, что планируют уделить самое пристальное внимание поведению подвески своего "Куллинана" - этим, по всей видимости, и объясняется появление прототипа внедорожника в месте, где царят самые высокие скорости. Скорость ему, к слову, обеспечивает основательно переработанная модификация фирменного V12.

Ранее фотошпионы успели снять салон Rolls-Royce Cullinan

Ранее сообщалось, что внедорожник может получить некую революционную подвеску, которая сделает его чуть ли не самым комфортабельным транспортным средством на земле, причем вне зависимости от того, что именно окажется под колесами Cullinan.

Сами же британцы, к слову, не называют свой новый проект "кроссовером", старательно дистанцируясь от статуса производителя вседорожников. Будущая новинка внутри Rolls-Royce именуется не иначе, как "автомобиль с высоким кузовом".

Обещано, что Cullinan станет не только самым дорогим, но и самым роскошным, и самым просторным "Роллсом", когда он появится на рынке.

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