Длиннее и роскошнее: Mercedes-Maybach представил обновленный S-Class

Роскошный Maybach S-Class после обновления получил новую решетку радиатора с вертикальными прутьями вместо привычных горизонтальных - так его будет легче отличить от "обычного" и не так богато оснащенного S-Class. Плюс новые колесные диски на 20 дюймов, измененные бамперы и новые варианты окраски кузова, включая 2-цветный колер и многослойный лак ручной полировки.

Обновленный флагман также стал длиннее на 254 мм и теперь предлагает больше места для задних пассажиров. В салоне - расширенный выбор отделочных материалов и их цвета, кожа Nappa с прострочкой медными, серебряными или золотыми нитями, более эффектная фоновая подсветка задней части салона.

Maybach S-Class предложат с двумя силовыми агрегатами. Базовый заднеприводный S 560 имеет под капотом 4-литровый V8 с турбонаддувом (469 л.с. и 700 Нм) и разгоняется до 100 км/час за 4,9 сек. Полноприводный S 560 4Matic с тем же мотором делает это за те же 4,9 сек. Топовая заднеприводная версия S 650 оснащена 6-литровым наддувным V12 (630 л.с. и 1000 Нм), который позволяет разогнаться до 100 км/час за 4,7 сек.

Мировая премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве (там же узнаем подробности от наших корреспондентов), а продажи начнутся в апреле. Разумеется, появится новый флагман и в России, которая входит в тройку основных рынков сбыта для Maybach, наряду с Китаем и США. В России дорестайлинговый "Майбах" сейчас стоит от 8 700 000 рублей, но обновленный вариант наверняка подорожает.

Суббренд Maybach, под которым продаются самые роскошные версии S-Class, компания вернула на рынок в 2015 году, продав уже более 25 000 машин.