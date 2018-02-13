Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
261475
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
555179
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
253705
© Mercedes-Benz
Новинки

Длиннее и роскошнее: Mercedes-Maybach представил обновленный S-Class

Рестайлинговый флагман Mercedes-Maybach S-Class изменился внешне, стал длиннее и еще роскошнее. Премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве.

Роскошный Maybach S-Class после обновления получил новую решетку радиатора с вертикальными прутьями вместо привычных горизонтальных - так его будет легче отличить от "обычного" и не так богато оснащенного S-Class. Плюс новые колесные диски на 20 дюймов, измененные бамперы и новые варианты окраски кузова, включая 2-цветный колер и многослойный лак ручной полировки. 

Обновленный флагман также стал длиннее на 254 мм и теперь предлагает больше места для задних пассажиров. В салоне - расширенный выбор отделочных материалов и их цвета, кожа Nappa с прострочкой медными, серебряными или золотыми нитями, более эффектная фоновая подсветка задней части салона.

Ранее Mercedes представил новый Sprinter...

Maybach S-Class предложат с двумя силовыми агрегатами. Базовый заднеприводный S 560 имеет под капотом 4-литровый V8 с турбонаддувом (469 л.с. и 700 Нм) и разгоняется до 100 км/час за 4,9 сек. Полноприводный S 560 4Matic с тем же мотором делает это за те же 4,9 сек. Топовая заднеприводная версия S 650 оснащена 6-литровым наддувным V12 (630 л.с. и 1000 Нм), который позволяет разогнаться до 100 км/час за 4,7 сек.

Мировая премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве (там же узнаем подробности от наших корреспондентов), а продажи начнутся в апреле. Разумеется, появится новый флагман и в России, которая входит в тройку основных рынков сбыта для Maybach, наряду с Китаем и США. В России дорестайлинговый "Майбах" сейчас стоит от 8 700 000 рублей, но обновленный вариант наверняка подорожает.

Суббренд Maybach, под которым продаются самые роскошные версии S-Class, компания вернула на рынок в 2015 году, продав уже более 25 000 машин.

Фотогалерея 6 фото

Аналитика

В России назвали самые популярные корпоративные модели 2017 года

Новинки

Rolls-Royce подтвердил имя своего первого вседорожника, которое и так все знали

Toyota раскрыла дату премьеры наследника модели Supra Toyota сообщила, что везет на автосалон в Женеву некий гоночный концепт, который, как заявляет компания, "должен стать сигналом к возвращению знакового спорткара". Туманную формулировку можно считать намеком на новую Supra, если учесть, как долго ее ждут и сколько раз прототипы попадались шпионам.
Skoda Octavia получит новую технологичную опцию Цифровая приборная панель доступна практически всем старшим моделям в рамках концерна VAG, от Bentley Bentayga до Skoda Karoq. Теперь настало время обзавестись такой опцией и модели Skoda Octavia - чешский автопроизводитель как-то без лишнего шума добавил этот пункт в конфигуратор.
Mercedes-Benz заканчивает тесты "убийцы Porsche Panamera" Компания Mercedes-Benz перешла к финальному этапу дорожных испытаний новой четырехдверной версии спорткара AMG GT. Фотографиями новинки, закутанной в камуфляж, поделился сам исполнительный директор Mercedes-Benz, Тобиас Моерс.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера