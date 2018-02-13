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© АвтоВАЗ

13 февр 2018 13:06

Аналитика 276

В России назвали самые популярные корпоративные модели 2017 года

Немалую долю в реализации моделей занимают так называемые корпоративные продажи, когда машины партиями покупают для автопарков компаний, служб такси или доставки. В России по итогам 2017 года первое место заняла российско-французская машина.

В 2017 году первое место по корпоративным продажам в России занял
универсал Lada Largus: юридические лица купили 9889 единиц этой модели, что на 38,5% больше, чем годом ранее, сообщает "Автостат".

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Всего на 5 машин от "Ларгуса" отстал Hyundai Solaris с результатом 9884 штук и  +22%. Тройку лидеров замкнул седан Volkswagen Polo с показателем 8771 реализованный автомобиль (+11%).

Четвертый - Kia Rio (8248 штук, +48%), на пятом месте - Skoda Rapid (7661 штука, +43,5%).

В десятку самых продаваемых автомобилей для автопарков в 2017 году также вошли Toyota Camry (7631 машина, +20%), Renault Logan (6443 штук, +23%), Skoda Octavia (6079 шт.; +9%), Lada Granta (5657 шт.; +34%) и Lada 4x4 (5100 шт.; +16,5%).

Всего в 2017 году юрлица в России купили 202,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% выше результата прошлого года.

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