В России назвали самые популярные корпоративные модели 2017 года

В 2017 году первое место по корпоративным продажам в России занял

универсал Lada Largus: юридические лица купили 9889 единиц этой модели, что на 38,5% больше, чем годом ранее, сообщает "Автостат".

Всего на 5 машин от "Ларгуса" отстал Hyundai Solaris с результатом 9884 штук и +22%. Тройку лидеров замкнул седан Volkswagen Polo с показателем 8771 реализованный автомобиль (+11%).

Четвертый - Kia Rio (8248 штук, +48%), на пятом месте - Skoda Rapid (7661 штука, +43,5%).

В десятку самых продаваемых автомобилей для автопарков в 2017 году также вошли Toyota Camry (7631 машина, +20%), Renault Logan (6443 штук, +23%), Skoda Octavia (6079 шт.; +9%), Lada Granta (5657 шт.; +34%) и Lada 4x4 (5100 шт.; +16,5%).

Всего в 2017 году юрлица в России купили 202,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% выше результата прошлого года.