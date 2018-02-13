В Москве власти советуют не бояться ямочного ремонта зимой (так задумано)

Ямочный ремонт зимой часто вызывает недоумение у российских водителей. Но их призывают не беспокоиться: ремонтные работы в это время года делают по специальной технологии, рассказал "Известиям" заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Не надо бояться ямочного ремонта зимой, не надо критиковать ремонтников, которые вышли в ненастную погоду. Это специальная технология", - пояснил он.



Бирюков также сообщил, что ремонта ям дорожники закладывают в них литую смесь, выпускаемую на четырех заводах круглый год.

"Рабочие вырубают поврежденное покрытие по карте ремонта и укладывают литой асфальт. Он хорошо держится, пока мы не придем с основным ремонтом летом. Литой асфальт менее устойчив к высоким температурам, в жару плавится. Всего в этом году мы отремонтируем 17 млн кв. м дорог - это примерно 2 000 объектов", - добавил Бирюков.

Ранее сенатор Елена Мизулина предлагала вообще запретить ямочный ремонт дорог.