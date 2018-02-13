Названы самые популярные SUV в мире за 2017 год

Если в России первое место по продажам кроссоверов и внедорожников ожидаемое удерживает Hyundai Creta, то в мире за 2017 год самым продаваемым SUV стала Toyota RAV4, сообщает "Автостат". За прошлый год она разошлась по планете тиражом в 800,7 тыс. новых кроссоверов (+10% к 2016 году).

На второе место опустился прежний лидер – Honda CR-V. В прошлом году его продажи составили 757,4 тыс. проданных экземпляров (+0,8%). На третью позицию поднялся Volkswagen Tiguan (718,8 тыс. машин, +37,5%).

Четвертым в 2017 году стал Hyundai Tucson (619,6 тыс., -4%), а замкнул пятерку лидеров китайский Haval H6 (506,9 тыс., -19,7%).

Далее следуют сразу три модели Nissan: Qashqai (498,2 тыс. штук, +10,3%), Rogue (449,3 тыс. штук, +20,3%) и X-Trail (430,3 тыс., +3%). На девятой строчке - Kia Sportage, проданный в количестве 425,2 тыс. автомобилей (-16%). Замыкает первую десятку Mazda CX-5 (410,5 тыс. штук, +13%).