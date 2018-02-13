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© Toyota

13 февр 2018 09:58

Новинки 1212

Toyota раскрыла дату премьеры наследника модели Supra

Toyota сообщила, что везет на автосалон в Женеву некий гоночный концепт, который, как заявляет компания, "должен стать сигналом к возвращению знакового спорткара". Туманную формулировку можно считать намеком на новую Supra, если учесть, как долго ее ждут и сколько раз прототипы попадались шпионам.

Премьера гоночного концепта Toyota состоится 6 марта на автосалоне в Женеве. При этом производитель выпустил и тизер новинки, на котором хорошо видно не только огромное антикрыло, но и характерную "двояковыпуклую" крышу в стиле нашумевшего концепта Toyota FT-1, который также называется предтечей новой Supra. К слову, такая же форма крыши была и у тестовых прототипов Toyota, которые ранее попадали в объектив фотошпионов.  

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Ранее уже сообщалось, что новая Supra будет "родственницей" BMW Z4, но если баварский собрат будет в виде родстера, то новая "Супра" ожидается только в виде купе.

Также есть предположения, что наследница Supra может выйти в свет под сторонним именем. В качестве основного кандидата на роль титульного бренда рассматривается ателье Gazoo Racing, которое считается официальным спортивным подразделением концерна Toyota, и если новое поколение Supra выйдет на рынок под этим брендом, может превратиться в самостоятельного производителя. Предполагается, что Supra станет флагманским автомобилем подразделения.

Что до техники, то, согласно последнием данным, новая Supra будет иметь только задний привод, а топовая версия получит рядную 3-литровую наддувную "шестерку" BMW отдачей 335 л.с. и 450 Нм (500 Нм в режиме overboost), работающую в паре с 8-ступенчатым автоматом.   

Базовые версии в Европе получат 2-литровый турбомотор в 195 л.с., а в США он будет выдавать 248 л.с. Ожидаетя, что новая Supra будет весить около 1,5 тонн и получит разновеликие шины - 225/50 R17 спереди и 255/45 R17 сзади.

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