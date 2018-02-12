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© Peugeot

12 февр 2018 20:14

Новинки 320

В Женеве представят новое поколение Peugeot 508

Большой французский седан сменит не просто поколение, но и, в определенной степени, форм-фактор: ему сулят огромное количество современных технологичных фишек и совершенно новый дизайн, с которым "пятьсот восьмой" выйдет за пределы сегмента классических седанов.

По информации Automotive News Europe, следующее поколение Peugeot 508 будет создано по мотивам прототипа Instinct, который был представлен в Женеве в 2017 году. Примечательно, что прототип был выполнен в формате большого спортивного универсала, что дает повод ожидать от модели 508 радикальных превращений.

В России начались продажи нового кроссовера от Peugeot.

Седану как минимум обещаны более приземистый и спортивный силуэт и совершенно новый дизайн "морды". Автомобиль будет построен на модульной платформе EMP2, которая уже лежит в основе кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 и ряда других моделей Peugeot, Citroen и Opel.

Ожидается, что, помимо классического седана, "пятьсот восьмой" получит и кузов универсал, что позволит ему полноценно конкурировать, например, с Volkswagen Passat и Ford Mondeo. В списке доступных силовых установок появится гибридный подключаемый вариант.

Кроме того, Peugeot 508 получит комплекс систем полуавтономного вождения, таких как адаптивный круиз-контроль, парковочные асссистенты, система удержания в полосе и другие.

Нынешнее поколение Peugeot 508 вышло на рынок в 2011 году. Одно время среди модификаций модели предлагался дизель-гибридный вариант. В последнее время модель теряет популярность, в том числе - и на фоне высокой популярности кроссоверов. За 2017 год продажи Peugeot 508 в Европе упали на 39%, до 22 274 автомобилей.
 

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