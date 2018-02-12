Хит-парад. Неожиданные товары под автомобильными марками

№ 1 Audi, BMW и Mercedes-Benz Навигация, сани, яхты

Три извечных соперника в лице Audi, BMW и Mercedes-Benz в 2015 году объединились – и выкупили у компании Nokia за 2,8 млрд евро картографический сервис HERE, который покрывает почти 200 стран мира. Такое решение компании объяснили тем, что хотят иметь собственную навигационную платформу для своих будущих автомобилей (в том числе и беспилотных), без необходимости обращаться за этим продуктом к Google и Apple, а потом играть по их правилам.

Но одной навигацией дело не ограничивается. Например, BMW разрабатывала 2-местный карбоновый бобслей для сборной США, которая в 2014 году стала третьей на сочинской олимпиаде. А еще BMW и Mercedes-Benz уже давно замечены и на водном транспорте. Например, отделение BMW Marine еще с начала 20 века выпускает морские двигатели. А Mercedes-Benz периодически занимается проектами яхт. Например, в 2013 году вместе с командой Cigarette Racing создана самая быстрая в мире электролодка (12 моторов, 2251 л.с. и 160 км/час). Из недавних разработок – стилизованная под купе роскошная 950-сильная дизельная яхта Silver Arrow Grandturismo, которую уже прозвали "плавающий S-Class".

№ 2 Fiat Газета

А знаете ли вы, что у компании Fiat есть свое собственное СМИ? Нет, это не заводская стенгазета, берите выше! Так, еще в 1926 году Fiat приобрел итальянскую газету La Stampa. И за время владения "Фиатом" La Stampa выросла из региональной газеты в одно из крупнейших ежедневных либеральных изданий в Италии. Интересно, что в 1978 году газета успела влипнуть в историю за серию сатирических публикаций про лидера Ливии Муаммара Каддафи. И тот пригрозил, что если редактора за это не уволят, то он внесет Fiat в "черный список" автопроизводителей. Впрочем, дальше угроз дело так и не продвинулось.

№ 3 Ford Сберкнижки и ракеты

В Великобритании желающие положить деньги на сберкнижку, могут нести свои кровные не только в привычные банки, но и... в компанию Ford! Так финансовые структуры компании получили банковскую лицензию и теперь предлагают сберегательные счета. Причем с процентами – 1,1 в год. Но было в истории компании и диаметрально противоположное и совсем не мирное направление.

Называлось оно Ford Aerospace, родом было из 50-х годов и представляло собой аэрокосмическое и оборонное отделение Ford Motor. Прославилось, в первую очередь, разработкой и участием в создании ракет наземного, морского и воздушного базирования, включая межконтинентальные "сигары" с ядерными боеголовками. Пожалуй, самая известная разработка Ford Aerospace – AIM-9 Sidewinder, первая в мире управляемая ракета класса "воздух-воздух", до сих пор стоящая на вооружении ряда стран. Но в 1990 году Ford "завязал" с военным направлением, продав отделение Aerospace, которое теперь входит в состав военного холдинга Lockheed Martin.

№ 4 Honda Роботы и самолеты

Производство автомобилей и мототехники – это только верхушка айсберга по имени Honda Motor Company. Еще компания выпускает хорошо известные в мире лодочные моторы и движки для привода всевозможной техники – от газонокосилок до генераторов и насосов. Эта продукция ожидаема, учитывая основной профиль компании. Однако у фирмы есть и другие, не самые типичные направления.

HondaJet представили в 2003 году, а по состоянию на 2017 год выпущены 25 самолетов. Он вмещает 7 пассажиров, имеет дальность полета 2234 км на высоте до 13,1 км, а два реактивных двигателя Honda обеспечивают крейсерскую скорость в 682 км/час.

Например, Honda еще с 80-х годов разрабатывает человекоподобных роботов. Самый известный и продвинутый на сегодня – ASIMO: он ходит, бегает (со скоростью до 9 км/час), прыгает, отзывается на свое имя и общается с людьми. Но если ASIMO регулярно таскают по автомобильным и "электронным" выставкам, то легкий реактивный самолет HondaJet бизнес-класса от Honda Aircraft Company куда менее известен массовой публике. А ведь это примечательный бизнес-джет: он первый самолет в Японии, полностью сделанный одной фирмой без господдержки. Даже двигатели Honda разрабатывает и делает сама!

№ 5 Hyundai Поезда, танки, пушки

Компания Hyundai может продать вам не только "Солярис" или грузовик с автобусом. Например, входящее в состав Hyundai Motor Group отделение Rotem (Railroading Technology System) занимается выпуском самого разного железнодорожного транспорта. Тут и трамваи, и вагоны метро, и локомотивы, и пригородные электрички, и скоростные поезда (вроде KTX-Sancheon, развивающего 305 км/час), включая составы на магнитной подушке.

Есть у Hyundai Rotem и промышленное направление, вроде выпуска прессов, кранов, мостов, плавильных печей и литейного оборудования. Еще Rotem занимается выпуском тяжелых танков К1 и К2 корейской разработки. А отделение Hyundai Wia делает не только автомобильные запчасти и самолеты, но и артиллерию – гаубицы, к примеру.

№ 6 Peugeot Инструменты, кофемолки, велосипеды

Компания Peugeot начиналась еще 1810 году начала выпуск ручного столярного инструмента, задолго до самих автомобилей! И выпускается он под этой маркой до сих пор: делают электрические дрели, сверла, шлифмашинки, тиски… А еще Peugeot – это ручные кофемолки и мельницы для соли и перца (выпускаются с 1840 года) и стеклянные наборы для дегустации виски. Производит все это отделение Poivrieres Salieres Production, 90% акций которого принадлежит семье Пежо.

Еще одна отдельная "неавтомобильная" страница Peugeot – это велосипеды, которые компания начала делать в 1882 году. Начинали с моделей типа "гран-би" с большим передним колесом, потом перешли на трициклы и модели с одинаковыми колесами. Сегодня Peugeot Cycles выпускает массу моделей: городские, шоссейные, горные, спортивные, на электротяге. И не без французской экстравагантности, само собой...