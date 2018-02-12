Дагестанским юристам не удалось засудить компанию Hyundai

Все началось еще в апреле 2016 года, когда некий Надим Апаев обнаружил дефекты в недавно купленном автомобиле Hyundai Equus стоимостью 1,3 миллиона рублей. Он потребовал от производителя заменить автомобиль на аналогичный, однако эта модель на тот момент уже была снята с производства, поэтому недовольному покупателю вернули деньги.



Однако этого показалось недостаточно, и Апаев подал иск к "Хендэ Мотор СНГ" о взыскании еще 2,4 миллиона рублей, мотивируя это тем, что к моменту возмещения стоимости дефектного автомобиля цена этой модели выросла до 3,7 миллиона. Плюс к этому истец требовал взыскать 2,3 миллиона рублей пеней. Однако суд признал, что компания Hyundai обязательства перед клиентом выполнила в полной мере, и отклонил иск.

4 августа 2017 года "Хендэ Мотор СНГ" получила повестку из Кизилюртовского районного суда Дагестана, который назначил заседание о выдаче исполнительного листа. Оказалось, что Апаев заключил с неким Абдурахманом Магомедовым незаконное соглашение об уступке прав (договор цессии), а Магомедов, в свою очередь, через дагестанскую коллегию Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) просил взыскать с компании "Хендэ Мотор СНГ" 18 122 070 рублей, что включало в себя разницу в цене товара, различные пени и штрафы, компенсацию морального вреда, а также 417 441,40 рублей в качестве судебных издержек.



ФАТС посчитала требования Магомедова законными и вынесла решение о взыскании всей суммы с "Хендэ Мотор СНГ". Однако затем начали выясняться странные обстоятельства: оказалось, например, что подобное дело никогда не рассматривалось, а вынесший решение судья в третейском суде никогда не работал.



Поскольку процесс передачи прав и дальнейшие судебные действия местного третейского суда были нелегитимными, то 8 сентября 2017 года решение ФАТС было отменено Советским судом г. Махачкалы, а 16 октября 2017 года Кировским районным судом г. Махачкалы было признано недействительным и само соглашение об уступке прав между Магомедовым и Апаевым.



"ООО "Хендэ Мотор СНГ" считает абсолютно незаконными и злонамеренными требования и действия Магомедова А.А. и приветствует решение Пресненского суда г. Москвы об отказе в выдаче исполнительного листа по данному делу. На настоящий момент ООО "Хендэ Мотор СНГ" надеется, что действиям лиц, инициировавших данную схему хищения денежных средств (Магомедов А.А., адвокат Апаев Н., судья Ильясов Р.М.), будет дана справедливая правовая оценка в целях дальнейшего пресечения использования мошеннических схем, а также что на все обращения компании в правоохранительные и надзорные органы будет дан ответ", - говорится в сообщении пресс-службы "Хендэ Мотор СНГ".