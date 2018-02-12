Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
554607
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
239390
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
323926
© Skoda

12 февр 2018 16:50

Новинки 414

Skoda Octavia получит новую технологичную опцию

Цифровая приборная панель доступна практически всем старшим моделям в рамках концерна VAG, от Bentley Bentayga до Skoda Karoq. Теперь настало время обзавестись такой опцией и модели Skoda Octavia - чешский автопроизводитель как-то без лишнего шума добавил этот пункт в конфигуратор.

Цифровая приборная панель не досталась "Октавии" в ходе планового обновления в 2016 году, хотя такую опцию уже предлагают для соплатформенных хэтчбеков Volkswagen Golf и Seat Leon. Теперь Octavia, наконец, "догоняет" своих родственников: опциональная цифровая приборка появилась в конфигураторе чешской версии сайта Skoda.

Lada Xray получил несколько новых важных опций.

Такую опцию предлагают, например, для RS-версии модели. Она стоит 8 900 чешских крон, то есть около 25 000 рублей. Как предполагает Motor1, эту опцию официально анонсируют на автосалоне в Женеве, вместе с рядом других обновлений, положенных "Октавии".

Аналогичная приборная панель уже есть в списке опций кроссовера Skoda Karoq. У приборки есть четыре предустановленных режима отображения информации. В зависимости от выбранного режима привычные циферблаты спидометра и тахометра могут менять свое положение на панели, или же их можно вовсе убрать. Между спидометром и тахометром выводится бортовая информация и карта навигационной системы.

Интересно, что подобная приборная панель до сих пор не предлагается для старшей модели Skoda Superb, которая обновилась в середине прошлого года. Ожидается, что флагманский седан марки получит цифровую приборку в ходе следующего планового обновления, в 2018 или 2019 году.
 

Новинки

Маленький кроссовер от Renault предстал в "супергеройской" версии

Автокурьезы

Дагестанским юристам не удалось засудить компанию Hyundai

Хорваты готовятся представить очень дорогой электромобиль с автопилотом В рамках грядущего автосалона в Женеве небольшая хорватская компания Rimac, прославившаяся благодаря своему электрическому гиперкару Concept One, готовится представить новую модель, еще более быструю и технологичную. Все подробности держатся в секрете, но без утечек информации не обошлось.
Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег" Жизненный цикл стремительно устаревающего "Туарега" нынешнего поколения, наконец, подошел к концу. Компания Volkswagen точный день и место презентации абсолютно нового поколения вседорожника.
BMW определилась с датой дебюта новейшего флагманского кроссовера Большой кроссовер BMW X7 готовится к официальному дебюту: в США уже вовсю идет предсерийная сборка, запланированы масштабные дорожные испытания и уже назначена дата премьеры новинки. Серийный BMW X7 покажется публике спустя год с небольшим после дебюта концептуальной версии.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера