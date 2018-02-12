Skoda Octavia получит новую технологичную опцию

Цифровая приборная панель не досталась "Октавии" в ходе планового обновления в 2016 году, хотя такую опцию уже предлагают для соплатформенных хэтчбеков Volkswagen Golf и Seat Leon. Теперь Octavia, наконец, "догоняет" своих родственников: опциональная цифровая приборка появилась в конфигураторе чешской версии сайта Skoda.

Такую опцию предлагают, например, для RS-версии модели. Она стоит 8 900 чешских крон, то есть около 25 000 рублей. Как предполагает Motor1, эту опцию официально анонсируют на автосалоне в Женеве, вместе с рядом других обновлений, положенных "Октавии".



Аналогичная приборная панель уже есть в списке опций кроссовера Skoda Karoq. У приборки есть четыре предустановленных режима отображения информации. В зависимости от выбранного режима привычные циферблаты спидометра и тахометра могут менять свое положение на панели, или же их можно вовсе убрать. Между спидометром и тахометром выводится бортовая информация и карта навигационной системы.

Интересно, что подобная приборная панель до сих пор не предлагается для старшей модели Skoda Superb, которая обновилась в середине прошлого года. Ожидается, что флагманский седан марки получит цифровую приборку в ходе следующего планового обновления, в 2018 или 2019 году.

