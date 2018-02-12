Маленький кроссовер от Renault предстал в "супергеройской" версии

Новая дизайнерская серия получила общее название Super Hero Edition. Пока что в это семейство входят автомобили, облик которых посвящен двум героям вселенной Marvel: Железному человеку и Капитану Америка.



Первый кроссовер окрашен в насыщенный красный цвет с вставками из золотистого (цвета костюма Железного человека), кузов по диагонали пересечен золотистой аппликацией. В нижней части задних дверей размещена надпись Invincible ("непобедимый").

Второй Kwid облачен в узнаваемые цвета костюма Капитана Америка. Сам автомобиль белого цвета, ряд деталей окрашен в ярко-красный, а кузов дополнительно украшен аппликациями из полос красного и синего цветов. В нижней части задних дверей красуется надпись Super Soldier ("суперсолдат").



Правда, технические характеристики у Kwid в особой версии совсем не супергеройские: техническую начинку трогать не стали, так что оба автомобиля оснащаются литровым бензиновым моторчиком мощностью 67 лошадиных сил и с крутящим моментом 91 Нм, который работает в паре с пятиступенчатой механикой (за дополнительную плату можно выбрать версию с автоматом).



Это уже далеко не первый случай "дружбы" автомобилей и супергероев, причем речь далеко не всегда идет о выпуске особых тематических модификаций. Компания Audi, например, использовала мировую премьеру фильма "Человек-паук: возвращение домой" для дебюта нового поколения флагмана A8 (правда, автомобиль все равно был спрятан под камуфляжем), эта же модель снималась и в самом фильме. На закамуфлированном седане приехал исполнитель главной роли Том Холланд. Кстати, защитная пленка на кузове машины тоже была оформлена в контексте события - с рисунком паутины.

