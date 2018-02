Хорваты готовятся представить очень дорогой электромобиль с автопилотом

Как утверждает Autocar со ссылкой на собственные источники, близкие к компании Rimac, в состав силовой установки будущего гиперкара войдут батареи на 120 кВт⋅ч, остальные характеристики силовой установки пока точно неизвестны, однако мощность однозначно превысит 1 200 лошадиных сил.



Еще одной важной особенностью суперкара, который пока что известен под названием Concept Two, станет автопилот четвертого уровня - система автономного управления такой сложности позволяет автомобилю совершенно самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования. Водитель за рулем должен находиться на случай возникновения внештатной ситуации.

По информации источников, Илон Маск, показавший свой новый родстер Tesla с разгоном до сотни за 1,9 секунды, вынудил разработчиков Rimac слегка подкорректировать характеристики гиперкара. Сможет ли новый Concept Two превзойти Tesla Roadster по динамичесим показателям, пока неизвестно. По крайней мере, операционный директор Rimac Automobili Моника Микац обещала, что новая модель будет мощнее и динамичнее предыдущего Concept One, который выдавал 1 224 л.с. и разгонялся до сотни за 2,5 секунды.



Кроме того, новый Concept Two будет слегка крупнее, просторнее и комфортабельнее, чем Concept One. Стоить новинка тоже будет дороже, что логично. Однако при этом компания Rimac настроена на мелкосерийное производство: если Concept One вышел тиражом всего в восемь экземпляров (плюс две трековые версии Concept S), то Concept Two планируется собрать тиражом в сто автомобилей.