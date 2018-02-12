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© BMW

12 февр 2018 12:16

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BMW определилась с датой дебюта новейшего флагманского кроссовера

Большой кроссовер BMW X7 готовится к официальному дебюту: в США уже вовсю идет предсерийная сборка, запланированы масштабные дорожные испытания и уже назначена дата премьеры новинки. Серийный BMW X7 покажется публике спустя год с небольшим после дебюта концептуальной версии.

Официальная премьера нового большого кроссовера BMW X7 состоится в ноябре 2018 года, в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся с модификаций, оснащенных "классическими" ДВС, за ними последуют и гибридные версии, сообщает британское издание Autocar.

В Volkswagen рассказали, где и когда представят новый Touareg.

Сборка автомобиля организована в Спартанберге (Южная Каролина, США). Официально пока что не подтверждены ни моторная гамма, ни комплектации, однако под капотом "икс седьмого" однозначно поселятся шести- и восьмицилиндровые агрегаты, а не так давно появилась информация и о самой крутой модификации X7 - ей станет версия xDrive50i с битурбовым бензиновым V8 серии N63M, который, как ожидается, будет развивать 460 л.с..

Данная версия получит 8-ступенчатый автомат и полный привод xDrive, где заявлен "спортивный" дифференциал повышенного трения M Sport, который сейчас применяется в новой М5. Ожидается, что новый Х7 может получить полный привод, как раз аналогичный новой "эмке". Хотя полноценной М-версии у кроссовера не будет - только модификация M Performance.

В списках оснащения предварительно ожидаются фоновая подсветка салона, консьерж-сервис, массажные кресла для пассажиров спереди, автоматические двери, дистанционный запуск мотора и система ночного "зрения" с распознаванием объектов.

Цена кроссовера - пока что тоже секрет. Однако в интервью Autocar топ-менеджер BMW по продажам и маркетингу Иэн Робертсон ранее обещал, что BMW X7 получит как варианты исполнения для относительно массового сегмента, так и роскошные дорогие модификации. Робертсон заявил, что X7 получит все технологии и роскошь, доступные седану седьмой серии, и это должно натолкнуть на определенные выводы о стоимости кроссовера.

 

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