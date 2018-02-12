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© Cars Addiction

12 февр 2018 13:30

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На Мальте нашли салон с новыми автомобилями, "забытый" много лет назад

Случается так, что охотники за автомобильной экзотикой находят не просто редкие автомобили, по тем или иным причинам брошенные на десятилетия в старых гаражах и сараях, а целые забытые автосалоны, машины в которых абсолютно новые... но им уже много лет.

История этого дилерского центра Subaru на Мальте была опубликована на портале Carsaddiction. До конца девяностых годов это был единственный на острове автосалон, торговавший автомобилями Subaru. Однако затем на острове появились и другие импортеры, и этот автосалон просто не выдержал конкуренции: как отмечают авторы фотографий, новые автосалоны выглядели гораздо привлекательнее и современнее, в то время как в этом дилерском центре сохранилась атмосфера семидесятых.

Что именно заставило владельца закрыть автосалон вместе с непроданными автомобилями, не сообщается. Однако вышло так, что выставленные в шоуруме модели оказались законсервированы на десятилетия, превратившись в настоящие "капсулы времени" без пробега.

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Среди выставленных в дилерском центре автомобилей есть, например, Impreza в разных вариантах кузова, небольшой хэтчбек Justy и настоящая жемчужина - спортивное купе Subaru XT, которое в свое время считалось крайне технологичным. Модель выпускалась с 1985 по 1991 годы и оснащалась регулировкой руля по высоте и вылету, пневмоподвеской, системой помощи при старте на подъеме и массой других интересных для того времени решений.

Поскольку автосалон застыл во времени, цены на автомобили указаны в мальтийских лирах, хотя Мальта уже десять лет как перешла на евро. По словам местных жителей, автомобильные энтузиасты не раз предпринимали попытки выкупить автомобили у владельца автосалона, однако за все это время он так и не продал ни одного автомобиля - по некоторым данным, из-за затянувшихся судебных тяжб с бывшим партнером по бизнесу. Хозяин периодически появляется в дилерском центре, однако в последнее время делает это все реже.

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