Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
293486
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
253481
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
239314
© Peugeot

12 февр 2018 11:06

Новинки 1408

В России начались продажи большого кроссовера от Peugeot

Российские дилеры Peugeot открыли продажи нового семиместного кроссовера Peugeot 5008. У флагманского кроссовера марки (который, кстати, когда-то был минивэном) будет три комплектации, два мотора и только передний привод, а самый доступный 5008 обойдется немногим дешевле двух миллионов.

Если в первом поколении модель Peugeot 5008 была минивэном, то теперь, следуя тенденциям рынка, превратилась в крупный семейный кроссовер - правда, исключительно переднеприводный. Полный привод здесь частично заменяет система Advanced Grip Control, которая меняет настройки управляющей электроники в зависимости от выбранного типа покрытия.

В Россию едет новейший кроссовер от Citroen.

В России Peugeot 5008 будет доступен как в пятиместном, так и в семиместном исполнении, а вариантов комплектаций предусмотрено три: Active, Allure и GT Line. В базовую комплектацию Active входят фирменная цифровая приборка i-Cockpit на 12 дюймов, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль, подогрев передних кресел и обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, а также мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и парковочные датчики.

В более старших версиях появляются полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски и комплекс систем безопасности, куда входят мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, а также многое другое.

 

Peugeot 5008 построен на той же модульной платформе EMP2, что и младший Peugeot 3008. Он доступен с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP мощностью 150 л.с. или с 2-литровым дизелем BlueHDi той же мощности. Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin.

Самый доступный Peugeot 5008 обойдется в 1 899 000 рублей, а самая дорогая версия - в 2 178 000 рублей.

 

 

Фотогалерея 3 фото

Аналитика

Средняя цена автомобиля в России выросла на 2%

Новинки

BMW определилась с датой дебюта новейшего флагманского кроссовера

BMW определилась с датой дебюта новейшего флагманского кроссовера Большой кроссовер BMW X7 готовится к официальному дебюту: в США уже вовсю идет предсерийная сборка, запланированы масштабные дорожные испытания и уже назначена дата премьеры новинки. Серийный BMW X7 покажется публике спустя год с небольшим после дебюта концептуальной версии.
Компания Ravon привезет в Россию сразу две новые модели Узбекский автопроизводитель поделился результатами работы на российском рынке в 2017 году и рассказал, как будет расширяться и обновляться модельный ряд в году наступившем: российский рынок ждут новый кроссовер, седан, а также рестайлинг уже продающихся моделей.
Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег" Жизненный цикл стремительно устаревающего "Туарега" нынешнего поколения, наконец, подошел к концу. Компания Volkswagen точный день и место презентации абсолютно нового поколения вседорожника.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера