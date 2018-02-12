В России начались продажи большого кроссовера от Peugeot

Если в первом поколении модель Peugeot 5008 была минивэном, то теперь, следуя тенденциям рынка, превратилась в крупный семейный кроссовер - правда, исключительно переднеприводный. Полный привод здесь частично заменяет система Advanced Grip Control, которая меняет настройки управляющей электроники в зависимости от выбранного типа покрытия.

В России Peugeot 5008 будет доступен как в пятиместном, так и в семиместном исполнении, а вариантов комплектаций предусмотрено три: Active, Allure и GT Line. В базовую комплектацию Active входят фирменная цифровая приборка i-Cockpit на 12 дюймов, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль, подогрев передних кресел и обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, а также мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и парковочные датчики.



В более старших версиях появляются полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски и комплекс систем безопасности, куда входят мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, а также многое другое.

Peugeot 5008 построен на той же модульной платформе EMP2, что и младший Peugeot 3008. Он доступен с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP мощностью 150 л.с. или с 2-литровым дизелем BlueHDi той же мощности. Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin.



Самый доступный Peugeot 5008 обойдется в 1 899 000 рублей, а самая дорогая версия - в 2 178 000 рублей.