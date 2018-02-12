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© АвтоВести

12 февр 2018 09:52

Аналитика 228

Средняя цена автомобиля в России выросла на 2%

Аналитики изучили изменения цен на российском авторынке за последний год, определив средневзвешенную стоимость автомобиля в России и оценив динамику ценового изменения. По результатам года автомобиль в России на пару процентных пунктов приблизился к понятию "роскошь", хотя продажи все равно растут.

Как определили специалисты аналитического агентства "Автостат", средневзвешенная цена автомобиля в России в 2017 году составила 1,33 миллиона рублей - на 2% больше, чем в 2016 году. При этом средняя стоимость иномарок в России составляет 1,55 миллиона рублей, а средняя стоимость автомобилей отечественных марок - 583 000 рублей. Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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Заметнее всего из брендов, входящих в ТОП-35 российского рынка, прибавили в стоимости "китайцы". Автомобили марки Chery подорожали в среднем на 25,5%, среднестатистический Geely стал дороже на 32%. Еще ряд марок показал рост в диапазоне 10-20% (например, Volkswagen, Hyundai и Kia). Еще у 21 марки рост не превысил 9%. В число таких брендов входят, например, Renault, Skoda, BMW, Ford и Lada.

Интересно, что у ряда брендов средневзвешенные цены стали даже ниже. Например, среднестатистический автомобиль УАЗ подешевел на 0,2%, Mercedes-Benz - на 1,1%; у Toyota снижение средней цены составило 2,4%, у Land Rover - 3,3%, у Infiniti - и вовсе 9%. Эксперты "Автостата" связывают это с изменением структуры продаж.

При этом российский авторынок по результатам года показал уверенный рост, причем продажи росли не только в бюджетном сегменте. За 12 месяцев продажи автомобилей в России выросли на 11,9% и достигли отметки в 1 595 737 штук. Самый популярный бренд года - отечественная Lada, далее следуют Kia и Hyundai.

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