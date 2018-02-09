Посчитали-прослезились: замена турбины на китайском внедорожнике Haval H9

Большой рамный внедорожник от компании Haval выглядит разумной покупкой на фоне более именитых конкурентов. Но если вы ждете от "китайца" дешевых цен на ремонт, то готовьтесь носовые платки. Когда дело дойдет до замены турбонагнетателя, владелец поневоле заплачет!
Флагманская модель H9 марки Haval (дочернего бренда корпорации Great Wall Motor) в некоторой степени меняет представление о потенциале китайского автопрома. Качественно сделанный, хорошо оснащенный и приятный на ходу - после знакомства с "девяткой" мы пытались найти подвох, но так и не смогли, хотя ценник более 2 млн рублей за "китайца" все еще требует осмысления. Впрочем, удивляться нечему - хороший автомобиль не может стоить три копейки, ведь наиболее важные детали и компоненты Haval маркируются лейблами именитых производителей.
Взять хотя бы 2,0-литровую бензиновую "турбочетверку", с которой китайский рамник дебютировал на российском рынке. До рестайлинга бензиновый H9 развивал 218 л.с., а после - уже 245 л.с., так что скромная кубатура не мешает с разумно-достаточной динамикой тянуть вперед увесистый внедорожник.
2,37 млн руб
2,49 млн руб
Этот агрегат с индексом GW4C20 позиционируется "Хавэйлом" как собственный, ключевое навесное оборудование для него выпускают лидеры индустрии OEM-деталей. Турбонагнетатель, к примеру, поставляет компания Borg Warner, а сама по себе "улитка" - из известной серии K03, которая устанавливалась на множество моделей VW Group, Volvo, Peugeot-Citroen и так далее.
Вот что пишут об этом компании Haval и Borg Warner:
Технология турбонаддува от компании BorgWarner помогают бензиновому двигателю Haval H9 достигать высоких показателей мощности и тяги. Хорошо зарекомендовавший себя турбокомпрессор K03 оснащен корпусом с водяным охлаждением для более эффективной работы при высоких нагрузках и оптимизированным перепускным клапаном для управления давлением наддува и повышения экономии топлива.
ЦЗнакомый на российском рынке бензиновый 2-литровый двигатель был доработан, его мощность была увеличена до 245 л.с. (180 кВт), максимальный крутящий момент: 350 Нм при 1800-4000 об/мин.Из маркетинговых материалов Haval.
По идее, никаких специфических проблем с надежностью 2-литрового турбо в процессе эксплуатации возникнуть не должно. С другой стороны, владельцы самых ранних "девяток" только-только начинают подбираться к окончанию гарантийного срока и пробегам под 100 тысяч км, так что и сервисной статистики по H9 пока немного.
Обновленный Haval H9 в России обзавелся 190-сильным дизелем, "улитка" у которого конструктивно ещё сложнее. Специально для этой модели Borg Warner выпустил двойной турбонаддув с изменяемой геометрией. Мы уже протестировали дизельный Н9 и скоро поделимся своими впечатлениями в рамках обзора!
Теоретически большой вес внедорожника может аукнуться повышенной нагрузкой на малообъемный мотор и турбину, особенно если водитель предпочитает активный стиль езды.
Как вероятный результат - повышенный износ трущихся деталей, регулярный перегрев, образование масляного нагара и другие "бонусы", которые приведут к списанию "улитки" в утиль.
Существует расхожее мнение, что запчасти и ремонт для китайских автомобилей стоят копейки. Так ли это на самом деле в случае с "девяткой"? Мы решили выяснить стоимость замены наддува на этом внедорожнике и обратились напрямую в представительство марки Haval в России. Выяснилось, что новый турбонагнетатель Borg Warner K03 обойдется владельцу аж в 161 719 рублей. Это дороже, чем аналогичная деталь двигателя TSI для Skoda Octavia! Радует лишь тот факт, что сервисные работы у "Хавэйла" стоят адеквтаных денег - за замену турбины официалы попросят 9 830 рублей, если случай не гарантийный. Итоговая сумма - 171 549 рублей!
Заголовок
161 719
рублей
Заголовок
9 830
рублей
Заголовок
171 549
рублей
Неожиданно? Да, но в то же время закономерно. Вы же просили качественных "китайцев" - так получите в комплекте и рыночные цены на их обслуживание. Радует одно: аналогичный турбонагнетатель для Haval H9, заказанный "серым" путем, обойдется в два раза дешевле официального. И это, пожалуй, самый очевидный способ сэкономить на ремонте, если поломка произошла за пределами гарантии.
P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)