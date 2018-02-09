Посчитали-прослезились: замена турбины на китайском внедорожнике Haval H9

Флагманская модель H9 марки Haval (дочернего бренда корпорации Great Wall Motor) в некоторой степени меняет представление о потенциале китайского автопрома. Качественно сделанный, хорошо оснащенный и приятный на ходу - после знакомства с "девяткой" мы пытались найти подвох, но так и не смогли, хотя ценник более 2 млн рублей за "китайца" все еще требует осмысления. Впрочем, удивляться нечему - хороший автомобиль не может стоить три копейки, ведь наиболее важные детали и компоненты Haval маркируются лейблами именитых производителей.



Взять хотя бы 2,0-литровую бензиновую "турбочетверку", с которой китайский рамник дебютировал на российском рынке. До рестайлинга бензиновый H9 развивал 218 л.с., а после - уже 245 л.с., так что скромная кубатура не мешает с разумно-достаточной динамикой тянуть вперед увесистый внедорожник.

Минимальная цена 2,37 млн руб Максимальная цена 2,49 млн руб

Этот агрегат с индексом GW4C20 позиционируется "Хавэйлом" как собственный, ключевое навесное оборудование для него выпускают лидеры индустрии OEM-деталей. Турбонагнетатель, к примеру, поставляет компания Borg Warner, а сама по себе "улитка" - из известной серии K03, которая устанавливалась на множество моделей VW Group, Volvo, Peugeot-Citroen и так далее.



Вот что пишут об этом компании Haval и Borg Warner:

Технология турбонаддува от компании BorgWarner помогают бензиновому двигателю Haval H9 достигать высоких показателей мощности и тяги. Хорошо зарекомендовавший себя турбокомпрессор K03 оснащен корпусом с водяным охлаждением для более эффективной работы при высоких нагрузках и оптимизированным перепускным клапаном для управления давлением наддува и повышения экономии топлива. Из пресс-релиза Borg Warner.

ЦЗнакомый на российском рынке бензиновый 2-литровый двигатель был доработан, его мощность была увеличена до 245 л.с. (180 кВт), максимальный крутящий момент: 350 Нм при 1800-4000 об/мин.Из маркетинговых материалов Haval. Из маркетинговых материалов Haval.

По идее, никаких специфических проблем с надежностью 2-литрового турбо в процессе эксплуатации возникнуть не должно. С другой стороны, владельцы самых ранних "девяток" только-только начинают подбираться к окончанию гарантийного срока и пробегам под 100 тысяч км, так что и сервисной статистики по H9 пока немного.

Обновленный Haval H9 в России обзавелся 190-сильным дизелем, "улитка" у которого конструктивно ещё сложнее. Специально для этой модели Borg Warner выпустил двойной турбонаддув с изменяемой геометрией. Мы уже протестировали дизельный Н9 и скоро поделимся своими впечатлениями в рамках обзора!

Теоретически большой вес внедорожника может аукнуться повышенной нагрузкой на малообъемный мотор и турбину, особенно если водитель предпочитает активный стиль езды.

Как вероятный результат - повышенный износ трущихся деталей, регулярный перегрев, образование масляного нагара и другие "бонусы", которые приведут к списанию "улитки" в утиль.



Существует расхожее мнение, что запчасти и ремонт для китайских автомобилей стоят копейки. Так ли это на самом деле в случае с "девяткой"? Мы решили выяснить стоимость замены наддува на этом внедорожнике и обратились напрямую в представительство марки Haval в России. Выяснилось, что новый турбонагнетатель Borg Warner K03 обойдется владельцу аж в 161 719 рублей. Это дороже, чем аналогичная деталь двигателя TSI для Skoda Octavia! Радует лишь тот факт, что сервисные работы у "Хавэйла" стоят адеквтаных денег - за замену турбины официалы попросят 9 830 рублей, если случай не гарантийный. Итоговая сумма - 171 549 рублей!

Заголовок 161 719 рублей Заголовок 9 830 рублей Заголовок 171 549 рублей

Неожиданно? Да, но в то же время закономерно. Вы же просили качественных "китайцев" - так получите в комплекте и рыночные цены на их обслуживание. Радует одно: аналогичный турбонагнетатель для Haval H9, заказанный "серым" путем, обойдется в два раза дешевле официального. И это, пожалуй, самый очевидный способ сэкономить на ремонте, если поломка произошла за пределами гарантии.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)