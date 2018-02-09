В России определены регионы, где больше и меньше всего иномарок

В прошлом году в России проданы 1,14 млн новых легковых иномарок, сообщает "Автостат". Этот объем занял 78% российского рынка (1,46 млн штук). И самая высокая доля продаж иномарок была отмечена в Калининградской области: там она составила 95,5%. И по этому показателю даже опережает Москву с ее прошлогодним результатом в 94,6% иномарок от общего объема продаж новых автомобилей.

Не менее 90% рынка иномарки заняли в Приморье, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего же в РФ 27 субъектов, в которых доля продаж иномарок оказывается выше общероссийского уровня.

Аналитики отмечают, что в ряде регионов (столичные, уральские и сибирские) такая ситуация объяснима более высокой средней заработной платой, а в некоторых – малым количеством дилеров отечественных брендов (Калининградская область, Дальний Восток).

В большинстве же субъектов РФ данный показатель ниже, чем в среднем по стране. Причем особенно характерно это для Северо-Кавказского ФО, все регионы которого входят в рейтинг наименьшей рыночной доли иномарок. Отчасти это связано с меньшими экономическими возможностями, которые имеют местные жители, поэтому тут довольно высока доля продаж отечественных машин.

Так, в Чечне на долю иномарок приходится около 60% продаж. Но в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии этот показатель находится в районе 50%. А вот в Дагестане он и вовсе составляет менее 40%, являясь самым низким в стране.