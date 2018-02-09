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© Toyota

9 февр 2018 15:06

Аналитика 243

Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год

Аналитики подвели итоги 2017 года по продажам японских автомобилей в России и назвали самые популярные модели.

В России за 2017 год были реализованы 287,2 тыс. новых легковых автомобилей японских марок, что на 9,4% больше, чем годом ранее, сообщает "Автостат". И на долю "японцев" приходится пятая часть российского рынка.

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Самым же популярным в 2017 году стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого составили 32 931 единицу, показав рост на 7,6%. Следующую строчку данного рейтинга также занимает модель седан Camry с показателем 28 199 проданных экземпляров (+0,5%). На третьем месте – Nissan X-Trail, реализованный в количестве 20 626 машин (+15,3%).

Отставая от него всего на 403 автомобиля, четвертую строчку занял Nissan Qashqai с результатом 20 223 единицы (+8%). Замкнул же пятерку лидеров седан Datsun on-DO, который разошелся тиражом в 19 712 штук (+35,3%).

В десятку самых продаваемых японских автомобилей в России по итогам 2017 года также попали: Mazda CX-5 (18 723 шт.; +18,6%), Mitsubishi Outlander (16 828 шт.; +50,2%), Nissan Almera (15 780 шт.; +6,1%), Nissan Terrano (13 807 шт.; +21,2%) и Toyota Land Cruiser Prado (13 755 шт.; -5,2%).

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