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© УАЗ

9 февр 2018 14:05

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УАЗ представил грузовик "Профи" с новыми кузовами

Вслед за тентованной грузовой платформой, коммерческая модель УАЗ "Профи" получила новые варианты кузовных настроек - теперь его можно купить с "холодильником".

Полноприводная автолавка, способная продраться через бездорожье, до сих пор остается единственным средством снабжения продуктами во многих отдаленных или малочисленных населенных пунктах России. И теперь такой кузов УАЗ начал предлагать для своей новой грузовой модели "Профи" (верхнее фото).

Изотермический фургон

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Кузов автолавки оснащен двумя холодильниками и одной холодильной витриной для поддержания температурного режима в диапазоне от -7°С до +7°С. Для охлаждения холодильного оборудования используются дополнительные вентиляторы, а для удобства размещения вещей предусмотрены встроенные шкафы и полки.

Второй новый кузов для шасси УАЗ "Профи" - это изотермический фургон объемом 9 кубометров с дополнительно установленным холодильным оборудованием. Он предназначен для перевозки продуктов питания и прочих товаров, требующих поддержания температурного режима в интервале от  -20°С до +50°С.

Ранее УАЗ также открыл прием дилерских заказов на "Профи" с цистернами для перевозки молока и топлива. Стоимость доработки составляет от 187 000 до 298 500 рублей в зависимости от наружного материала цистерны (окрашенная или нержавеющая сталь) и ее общего объема. Кроме того, клиенты дополнительно могут заказать холодильную установку за 160 000 рублей для молоковоза.

Молоковоз и бензовоз по габаритам и техническим характеристикам не отличаются от стандартной версии. Суммарный объем автоцистерны, состоящей из двух изолированных емкостей, достигает 1500 литров. Автомобиль оснащается бензиновым мотором ZMZ PRO мощностью 149 л.с. Обе модификации доступны как в полноприводном, так и в заднеприводном исполнениях.

Напомним, стартовая цена на УАЗ "Профи" - 749 000 рублей без учета спецпредложений.

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