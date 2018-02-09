Mazda отзывает в России партию RX-8 из-за угрозы возгорания

Росстандарт сообщил о согласовании о согласовании добровольного отзыва Mazda RX-8 с ООО "Мазда Мотор РУС", являющимся официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке.

Отзыву подлежат 149 автомобилей, проданные в России c апреля 2005 года по декабрь 2008 года с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва - в недостаточной теплоизоляции прижимных колец топливного модуля, установленных на верхней поверхности топливного бака. Они могут быть изношены в результате нагрева от двигателя и выхлопных труб. В процессе продолжительной эксплуатации автомобиля степень износа может увеличиться. Данный дефект может привести к появлению трещин на прижимных кольца и, соответственно, к утечке топлива. Возможно возгорание.

На транспортных средствах Mazda RX-8 будет проведена замена прижимных колец новыми и установка теплоизоляционных накладок на топливный бак, а также при необходимости, замена корпуса топливного фильтра модифицированным.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mazda RX-8, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/ или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.