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© Ravon

9 февр 2018 12:21

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Компания Ravon привезет в Россию сразу две новые модели

Узбекский автопроизводитель поделился результатами работы на российском рынке в 2017 году и рассказал, как будет расширяться и обновляться модельный ряд в году наступившем: российский рынок ждут новый кроссовер, седан, а также рестайлинг уже продающихся моделей.

В настоящее время модельный ряд марки Ravon в России представлен 4 моделями. По итогам 2017 года, наиболее востребованными оказались седан Nexia (аналог Chevrolet Aveo) и компактный хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark)– 5833 и 4786 проданных экземпляра соответственно. Модели Ravon R4 (аналог Chevrolet Cobalt) и Gentra (аналог Chevrolet Lacetti) были реализованы в объеме 3495 и 964 штуки соответственно.

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В ближайшие годы Ravon планирует расширение своего модельного ряда в новых сегментах рынка. Так, в 2018 году стоит ожидать сразу три премьеры: новый кроссовер, новый седан С-сегмента, а также рестайлинг модели Ravon R4. Продажи обновленного R4 начнутся в этом году, а новинки модельного ряда поступят к дилерам в 2019 году.

Подробностей о новинках пока не сообщается, однако с учетом того, что нынешний модельный ряд Ravon является прямым наследием Chevrolet, можно предположить, что новые кроссовер и седан тоже будут построены на основе массовых "американцев".

Бренд Ravon, дебютировал на российском рынке в октябре 2015 года, сменив марку Daewoo. Он принадлежит GM Uzbekistan – совместному предприятию корпорации General Motors и государственной компании Узбекистана АО "Узавтосаноат". С момента запуска бренда дилерская сеть Ravon в России выросла в 4,7 раза и сейчас насчитывает 90 центров. Доля марки на российском рынке составляет 1,3%, а  сегменте автомобилей B-класса - 3%.

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