В Россию едет обновленный Fiat Doblo

Обновленный Doblo получил новые бамперы, увеличенную решетку радиатора и новые 16-дюймовые колесные диски. В салоне модели, на первом ряду, расположено трехместное многофункциональное сиденье, центральная часть которого складывается для использования в качестве подлокотника. Крайнее сиденье также складывается для транспортировки длинных грузов. Обновилось и оснащение: Doblo, в частности, получил новую информационно-развлекательную систему.

Первоначально автомобиль будет представлен в двух версиях: Doblo Cargo - цельнометаллический грузовой фургон с грузоподъёмностью до 900 кг и пассажирский Doblo Combi, рассчитанный на 5 человек и грузоподъёмностью до 425 кг. Обе версии переднеприводные, оснащены 4-цилиндровым двигателем объёмом 1,4 литра мощностью 95 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Модели будут поставляться в Россию с короткой колесной базой.



Сзади у Doblo - независимая подвеска Bi-link, благодаря которой, как заявляет производитель, автомобиль обладает лучшей управляемостью и плавностью хода в своем классе.



Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo начинаются от 1 030 000 рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi - от 1 120 000 рублей.