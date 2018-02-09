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© Fiat

9 февр 2018 11:11

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В Россию едет обновленный Fiat Doblo

С 23 февраля в России начинаются продажи обновленной версии итальянского "каблучка" Fiat Doblo. Автомобиль слегка обновился внешне, получил новую мультимедийку, но, как заявляется, сохранил лидирующие в классе показатели по грузоподъемности и объему багажного отделения.

Обновленный Doblo получил новые бамперы, увеличенную решетку радиатора и новые 16-дюймовые колесные диски. В салоне модели, на первом ряду, расположено трехместное многофункциональное сиденье, центральная часть которого складывается для использования в качестве подлокотника. Крайнее сиденье также складывается для транспортировки длинных грузов. Обновилось и оснащение: Doblo, в частности, получил новую информационно-развлекательную систему.

Компания Fiat представила новый компактный седан.

Первоначально автомобиль будет представлен в двух версиях: Doblo Cargo - цельнометаллический грузовой фургон с грузоподъёмностью до 900 кг и пассажирский Doblo Combi, рассчитанный на 5 человек и грузоподъёмностью до 425 кг. Обе версии переднеприводные, оснащены 4-цилиндровым двигателем объёмом 1,4 литра мощностью 95 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Модели будут поставляться в Россию с короткой колесной базой.

Сзади у Doblo - независимая подвеска Bi-link, благодаря которой, как заявляет производитель, автомобиль обладает лучшей управляемостью и плавностью хода в своем классе.

Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo начинаются от 1 030 000 рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi - от 1 120 000 рублей.

 

 

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