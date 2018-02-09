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9 февр 2018 09:58

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"АвтоВАЗ" отложил старт производства седана Lada Vesta Cross

Кросс-версия седана Lada Vesta должна была выйти несильно позже универсала - дебют необычной модификации должен был состояться ближе к концу 2018 года. Однако в СМИ появилась информация, что запуск новинки немного отложат - причем, что интересно, связано это с популярностью обычной "Весты".

Запуск кросс-седана Vesta будет перенесен как минимум на первую половину 2019 года. Об этом сообщает издание Drom.ru, ссылающееся на собственные источники на "АвтоВАЗе" и подробный помесячный план выпуска всех модификаций Lada Vesta.

Согласно этому плану, в 2018 году будет выпущено 76 702 "Весты", с двумя производственными пиками в весенний и осенний сезоны максимального спроса. Универсалов (как обычных, так и Cross) будет выпущено 37 265 штук, самым загруженным производственным месяцем будет февраль (4 343 автомобиля), чтобы обеспечить задел перед сезоном повышенного спроса.

Lada Vesta вырвалась в лидеры российского рынка.

Собеседники издания на "АвтоВАЗе" объясняют перенос сроков высоким спросом на уже выпущенные варианты Lada Vesta. По их словам, проблем со сбытом модели нет, поэтому подогревать интерес выпуском новых модификаций пока нет необходимости. Поэтому кросс-седан решено выпустить чуть позже, во время первого спада интереса к "Весте", а спад этот может наступить как раз в первой половине 2019 года.

Кроме того, немного пересмотрены и производственные планы по спортивной модификации Lada Vesta Sport. Изначально старт производства был намечен на февраль 2018 года, теперь же он перенесен на май.

 

По своим габаритам вседорожный седан будет повторять универсал SW Cross (длина - 4 424 мм, ширина - 1 785 мм), хотя четырехдверка будет чуть ниже "вагона" (1526 мм) из-за отсутствия багажных рейлингов. Заявленный клиренс - аж 203 мм против 178 мм у обычного седана, так что новинке позавидуют даже кроссоверы. Как и кросс-вагон, седану положен защитный пластиковый обвес по периметру кузова, 17-дюймовые колеса, а также переработанную подвеску.

По технической части откровений не будет: в сертификационных документа для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ.

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