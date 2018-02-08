Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
214066
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
552736
В России назвали самые популярные подержанные иномарки полугодия

В России назвали самые популярные подержанные иномарки полугодия

163643
© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

8 февр 2018 19:54

Дороги 259

Москва заняла второе место в мире по продолжительности пробок

Несмотря комплекс мер по реорганизации дорожного движения в Москве, в прошлом году ситуация на дорогах столицы нисколько не улучшилась. Московские водители по-прежнему теряют в пробках почти четверо суток в год.

Международная аналитическая организация INRIX опубликовала ежегодный рейтинг загруженности дорог, в котором Москва вновь заняла второе место в мире. В 2017 году столичные водители провели в пробках лишний 91 час, что соответствует без малого четверым суткам, или 26% от всего времени, потраченного на поездки за рулем. 

Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев

Первое место в рейтинге по-прежнему принадлежит Лос-Анджелесу, жители которого тратят на стояние в заторах 102 часа ежегодно. Однако при этом общая протяженность поездок у них выше, и процент времени в пробках - меньше. Замыкает тройку самых пробочных городов мира другой американский мегаполис - Нью-Йорк. 

В топ-10 рейтинга по продолжительности пробок также вошли Сан-Паулу, Сан-Франциско, Богота, Лондон, (внезапно!) российские Магнитогорск и Югра, а также Атланта. Интересно, что самые "медленные" пробки в мире по итогам 2017 года были зафиксированы в ирландском Дублине, где средняя скорость движения затора составила 7,4 км/ч.

Что касается рейтинга стран, то Россия в нем опустилась на одну позицию и заняла пятое место. А вот самыми загруженными странами в мире с наиболее тяжелой транспортной обстановкой в очередной раз стали Таиланд и Индонезия. 

Новинки

Volvo озвучила сроки начала продаж в России нового XC40

Новинки

Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму) Любителей порулить в нетрезвом состоянии ждет неприятная новость: МВД собирается радикально ужесточить наказание за повторную пьянку. Денежный штраф будет серьезно увеличен, а обязательные работы заменят реальными тюремными сроками.
В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД В структуре ГИБДД, штат которой указом президента с 1 января этого года сокращен на 10 000 сотрудников, продолжается реорганизация: в регионах упраздняются отдельные подразделения или должности, не связанные с работой "на земле".
Новый регламент ГИБДД сделал неприкосновенными пьяных судей В России вступил в силу новый приказ МВД, который фактически запрещает привлекать к ответственности судей. К тому же ДПС теперь не вправе применять арест к водителям, отказавшимся передавать свой автомобиль правоохранителям.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера