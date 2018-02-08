Москва заняла второе место в мире по продолжительности пробок

Международная аналитическая организация INRIX опубликовала ежегодный рейтинг загруженности дорог, в котором Москва вновь заняла второе место в мире. В 2017 году столичные водители провели в пробках лишний 91 час, что соответствует без малого четверым суткам, или 26% от всего времени, потраченного на поездки за рулем.

Первое место в рейтинге по-прежнему принадлежит Лос-Анджелесу, жители которого тратят на стояние в заторах 102 часа ежегодно. Однако при этом общая протяженность поездок у них выше, и процент времени в пробках - меньше. Замыкает тройку самых пробочных городов мира другой американский мегаполис - Нью-Йорк.



В топ-10 рейтинга по продолжительности пробок также вошли Сан-Паулу, Сан-Франциско, Богота, Лондон, (внезапно!) российские Магнитогорск и Югра, а также Атланта. Интересно, что самые "медленные" пробки в мире по итогам 2017 года были зафиксированы в ирландском Дублине, где средняя скорость движения затора составила 7,4 км/ч.



Что касается рейтинга стран, то Россия в нем опустилась на одну позицию и заняла пятое место. А вот самыми загруженными странами в мире с наиболее тяжелой транспортной обстановкой в очередной раз стали Таиланд и Индонезия.