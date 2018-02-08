Volvo озвучила сроки начала продаж в России нового XC40

В России прошла ежегодная пресс-конференция компания Volvo Cars Russia, в ходе которой топ-менеджеры шведской марки не только отчитались о результатах продаж, но и озвучили график вывода новых моделей в 2018 году. Самая интересная премьера - это новейший компактный вседорожник XC40, который призван составить конкуренцию BMW X1 и Mercedes Benz GLA. Прием заказов на небольшой, но технологически продвинутый паркетник стартует у нас уже в марте, а первые поставки клиентам и в шоу-румы дилеров запланированы на май-2018.

Цены и комплектации на Volvo XC40 анонсируют ближе к старту продаж, однако уже сейчас очевидно, что автомобиль окажется заметно доступнее модели XC60 (от 2,93 млн рублей). Самые простые базовые версии могут получить ценник около 2 млн рублей.



Выпуск младшего кроссовера шведской марки уже осуществляется на заводе Volvo Cars в бельгийском Генте. Автомобиль построен на платформе CMA, которая создана специально для компактных моделей. При длине в 4425 мм XC40 оказался на 263 мм короче старшей модели XC60, но при этом лишь на 3 мм ниже и располагает колесной базой в 2 702 мм. Объем багажника составляет 460 л. В арсенале новинки будет полный спектр систем безопасности и мультимедийных возможностей, который есть у старших моделей.

Чуть раньше в Россию привезут специальную версию кросс-универсала Volvo V90 Cross Country под названием Ocean Race. Цены, кстати, уже известны. Такой вагон в "океаническом" исполнении будет доступен по цене от 3 794 000 рублей (фактически - от 3 898 900 рублей с учетом доплаты за единственный цвет Crystal White.