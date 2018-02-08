Новейший кроссовер Citroen: названы российские цены

В России вскоре появится довольно эксцентричный на фоне примелькавшихся бестселлеров маленький кроссовер Citroen C3 Aircross, официальные продажи которого стартуют 12 марта 2018 года. Переднеприводный паркетник будет предлагаться у нас с 1,2-литровыми бензиновыми двигателями PureTech на 82 и 110 л.с., а также турбодизелем 1,6 HDi на 92 л.с.. Диапазон цен - от 1 069 000 до 1 382 000 рублей.



Начальному 82-сильному мотору и дизелю положена безальтернативная механическая КП, а топовый 110-сильный вариант сочетается исключительно с 6-ступенчатым автоматом. Для нового C3 Aircross будут доступны сразу три уровня оснащения.

Стандартная комплектация Live включает в себя передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, передние и задние боковые шторки безопасности, ABS, ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, а также кондиционер, двухуровневый пол багажника и начальную аудиосистему с USB-портом и Bluetooth. Бензиновая турбоверсия с АКП в этом исполнении стоит от 1 242 000 рублей, а дизель - от 1 177 000 рублей.

Недоступная для базового мотора средняя комплектация Feel оснащается пакетом Winter с подогревом передних сидений и противотуманками, климат-контролем, медиасистемой с 7-дюймовым тачскрином, кожаной отделкой руля и рейлингами на крыше. Такой Aircross оценивается в 1 307 000 рублей за бензиновый вариант и 1 242 000 рублей - за дизель HDi.



Топовая версия Shine располагает легкосплавными 16-дюймовыми дисками, головным устройством с навигацией и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, задними парковочными датчиками, системой Grip Control с 5 режимами движения (снег, грязь, песок, стандарт и ESP OFF), датчиком дождя и подогревом руля.

Citroen дает возможность расширить оснащение фиксированных комплектаций дополнительными опциями. За доплату предлагается пакет Safety, куда входят(система экстренного торможения, система автоматического переключения режима дальнего света фар, система контроля внимания и концентрации водителя, система распознавания дорожных знаков об ограничениях скорости, а также ассистент движения по полосе.



Citroen C3 Aircross можно доукомплектовать панорамной крышей, боковыми солнцезащитными шторками, беспроводной зарядкой для смартфона, проекционным дисплеем, камерой заднего вида, бесключевым доступом и запуском двигателя и сразу четырьмя вариантами отделки салона вдобавок к основному: с тканевой обивкой Metropolitan Grey/Urban Red и комбинированной Hype Mistral/Hype Colorado.

Вообще индивидуализация - основной конек нового C3 Aircross. Кроссовер доступен в восьми цветах кузова, с четырьмя цветами крыши и еще четырьмя пакетами окраски Color Pack. В общей сложности можно скомбинировать аж 90 различных цветовых вариаций кузова. Компания Citroen отдельно акцентирует на практичности нового паркетника, который располагает одним из самых просторных багажников: его объем варьируется от 410 до 520 литров при максимально сдвинутых вперед сиденьях заднего ряда.