Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

В российском МВД считают действующие санкции за вождение в состоянии алкогольного опьянения недостаточно эффективными и готовят более жесткие наказания. На Федеральном портале нормативных правовых актов опубликован проект поправок к статье 264.1 УК РФ, которая регламентирует правовые последствия повторного (в течение 1 года) вождения в нетрезвом виде или повторного отказа от освидетельствования.

Согласно законопроекту МВД, максимальная сумма денежного штрафа за повторную пьянку или отказ от освидетельствования будет повышена с нынешних 300 тысяч до 500 тысяч рублей (диапазон составит 200-500 тысяч). Что еще важнее, будет радикально повышен максимальный срок лишения свободы - с двух до четырех лет тюремного заключения.



В ведомстве двукратное увеличение тюремного срока объясняют тем, что это позволит правоохранителям заключать подозреваемых в пьянке водителей под стражу прямо в ходе следствия. На сегодняшний день это невозможно, поскольку статья 108 УПК РФ прямо запрещает такую меру пресечения в отношении лиц, которым грозит наказание в виде лишения свободы на срок менее чем три года. "Мягкой" санкции в виде обязательных работ теперь не будет - ее вообще исключат из статьи 264.1 УК..



В Госдуме инициативу радикального ужесточения наказания за повторное вождение в пьяном виде поддержали, так что поправки, скорее всего, будут утверждены на законодательном уровне.