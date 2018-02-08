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© Авто.Вести.Ru

8 февр 2018 16:30

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Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Любителей порулить в нетрезвом состоянии ждет неприятная новость: МВД собирается радикально ужесточить наказание за повторную пьянку. Денежный штраф будет серьезно увеличен, а обязательные работы заменят реальными тюремными сроками.

В российском МВД считают действующие санкции за вождение в состоянии алкогольного опьянения недостаточно эффективными и готовят более жесткие наказания. На Федеральном портале нормативных правовых актов опубликован проект поправок к статье 264.1 УК РФ, которая регламентирует правовые последствия повторного (в течение 1 года) вождения в нетрезвом виде или повторного отказа от освидетельствования.

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Согласно законопроекту МВД, максимальная сумма денежного штрафа за повторную пьянку или отказ от освидетельствования будет повышена с нынешних 300 тысяч до 500 тысяч рублей (диапазон составит 200-500 тысяч). Что еще важнее, будет радикально повышен максимальный срок лишения свободы - с двух до четырех лет тюремного заключения.

В ведомстве двукратное увеличение тюремного срока объясняют тем, что это позволит правоохранителям заключать подозреваемых в пьянке водителей под стражу прямо в ходе следствия. На сегодняшний день это невозможно, поскольку статья 108 УПК РФ прямо запрещает такую меру пресечения в отношении лиц, которым грозит наказание в виде лишения свободы на срок менее чем три года. "Мягкой" санкции в виде обязательных работ теперь не будет - ее вообще исключат из статьи 264.1 УК..

В Госдуме инициативу радикального ужесточения наказания за повторное вождение в пьяном виде поддержали, так что поправки, скорее всего, будут утверждены на законодательном уровне.

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