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© Skoda

8 февр 2018 15:21

Новинки 1416

Официально представлена обновленная Skoda Fabia

Чешский автопроизводитель провел плановый рестайлинг своей компактной модели Fabia. Популярному супермини слегка скорректировали внешность, дополнили новым оборудованием и пересмотренной моторной гаммой (в которой больше нет дизелей!).

Компания Skoda официально представила обновленное семейство Fabia, мировая публичная премьера которого состоится на автосалоне в Женеве в начале марта 2018 года. Хэтчбек и универсал слегка освежили визуально, добавили новое оснащение и снабдили исключительно 1-литровыми бензиновыми двигателями.

Skoda представила новый компактный кроссовер

С обновлением немного изменилась форма передней оптики, которая в опциональном порядке может быть полностью светодиодной. Дизайнеры чуть скорректировали форму бамперов, а задние LED-фонари получили светографику в стиле "Октавии". Вдобавок впервые для модели Fabia автомобиль можно заказать с 18-дюймовыми колесами.

Интерьер визуально не изменился, а лишь получил новые варианты и комбинации отделки. Мультимедийная система Swing получила 6,5-дюймовый тачскрин, поддержку Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также онлайн-сервисы Skoda Connect. А топовый комплекс Amundsen располагает навигацией, которая умеет отображать данные о загруженности дорог.

В списке дополнительного оснащения для Skoda Fabia стали доступны система мониторинга слепых зон, функция адаптивного освещения и система предотвращения столкновений при движении задним ходом. В числе полезных мелочей "Simply Clever" появились новый скребок для льда с "линейкой", позволяющей измерить глубину протектора шин, а также пара USB-портов для задних пассажиров и практиченые двухсторонние напольные коврики.

Что касается моторной гаммы, то она состоит из четырех бензиновых 3-цилиндровых двигателей объемом 1,0 л. Атмосферные варианты этого мотора развивают 60 и 75 л.с., а турбоагрегаты семейства TSI - по 95 и 110 л.с. соответственно. Двигатели сочетаются либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом DSG.

Интересно, что в пресс-релизе компании Skoda ни слова не сказано про дизельные моторы (до рестайлинга у "Фабии" были двигатели 1,4 TSI). Есть вероятность, что чехи просто отказались от таких вариантов из-за того, что у них нет больших преимуществ перед малообъемными "бензиновиками" по части расхода топлива и выброса вредных веществ.

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