В России отзывают 1,7 тысячи автомобилей Mazda из-за заклинивающих тормозов

Российское представительство Mazda и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно анонсировали запуск отзывной кампании, которая коснется 1 758 автомобилей Mazda6. Производитель выяснил, что ненадлежащая герметичность компонентов стояночного тормоза может привести к падению эффективности торможения и даже заклиниванию заклиниванию механизмов. Дефекту подвержены "шестерки", проданные в России в период с 2012 по 2015 год.

"Причиной отзыва транспортных средств Mazda 6, оснащенных стояночным тормозом с механическим тросовым приводом, является возможная ненадлежащая герметичность защитного чехла заднего тормозного суппорта, особенно при низкой температуре окружающего воздуха, в суппорт может попасть вода. Возможно образование коррозии, что вызовет повышенное сопротивление при перемещении вала привода стояночного тормоза. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к подклиниванию тормозных механизмов во время движения и к снижению тормозного усилия стояночного тормоза", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.



Уполномоченные дилеры Mazda уведомят владельцев отзывных автомобилей о необходимости внепланово посетить сервисный центр. В рамках этой кампании сервисмены проверят валы привода стояночного тормоза в левом и правом задних тормозных суппортах, а при наличии коррозии сборочный узел тормозного суппорта будет заменен на модифицированную деталь. При отсутствии следов коррозии на валу привода будет произведена замена защитного чехла на модифицированный.



Росстандарт отдельно подчеркивает, что проверить свою Mazda6 на предмет попадания под отзыв можно самостоятельно, сверив VIN-номер своего автомобиля с прилагаемым перечнем. Этот способ будет особенно актуален в тех случаях, когда дилер не может установить контакты нынешнего владельца.